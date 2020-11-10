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Рост поставок планшетов в страны EMEA превысил 22%

10 ноября 2020 г., 13:35
Рост поставок планшетов страны EMEA превысил 22%

Как сообщает IDC, по итогам третьего квартала года рынок планшетов региона EMEA достиг в объеме 13,5 млн устройств. Летние приготовления к очередному учебному сезону, сохраняющаяся необходимость в социальном дистанцировании и нередкий дефицит ноутбуков привели к сравнительно к лучшей позитивной динамике роста за последние годы в размере 22,9% по измерителю «YoY».

Поставки по тендерам в сфере образования достигли 1,7 млн планшетов, а спрос в потребительском сегменте вырос на 14%, до 10,2 млн устройств.

Рост поставок в Западной Европе составил 15,6%, тогда как страны Центральной и Восточной Европы улучшили прошлогодний результат на 34,6%.

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