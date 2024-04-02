TSMC залишається лідером напівпровідниковій галузі з часткою 61%

2 апреля 2024 г., 11:45

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Згідно з даними Counterpoint Research, дохід світової напівпровідникової промисловості зріс приблизно на 10% кв/кв, але впав на 3,5% р/р у четвертому кварталі 2023 року. Попри тривалу макроекономічну невизначеність, галузь почала досягати дна у другому півріччі минулого року, що було зумовлено попитом на поповнення запасів у секторах смартфонів і персональних комп'ютерів. Спостерігався ажіотажний попит на замовлення як для ПК, так і для смартфонів, особливо в ланцюжку поставок смартфонів на платформі Android.



У IV кв. 2023 року TSMC залишилася лідером напівпровідниковій галузі, зайнявши 61% ринку.



«Водночас, ринок напівпровідникового виробництва дуже близький до нижньої межі циклу виробництва напівпровідників. TSMC буде головним бенефіціаром як мега-тренду АІ, так і відновлення попиту на чипи логіки», зазначає аналітик Counterpoint Адам Чанг (Adam Chang).



Samsung Foundry зберегла свою другу позицію з часткою ринку 14% у четвертому кварталі 2023 року, оскільки поповнення запасів смартфонів тривало протягом кварталу. Сплеск початкових попередніх замовлень на серію Samsung S24 обіцяє хороший внесок у дохід від 5/4-нм технологічного процесу Samsung.



Серед компаній, що займаються виробництвом чипів з використанням зрілих технологій, як GlobalFoundries, так і UMC продемонстрували кращі, ніж очікувалося, результати, кожна з яких зайняла 6% ринку в IV кв. Однак обидві компанії надали слабкі прогнози на І кв. 2024 року, що значною мірою відображає низький попит і коригування запасів клієнтів, особливо в автомобільній та промисловій галузях. У четвертому кварталі 2023 року частка SMIC на ринку становила 5%, а рівень завантаження виробничих потужностей 7/10/14 нм був високим, щоб задовольнити попит на чипи Huawei Kirin та місцевий попит на CPU/GPU в Китаї. SMIC очікує збільшення кількості термінових замовлень на конкретні компоненти, пов'язані зі смартфонами, включаючи TDDI і CIS, в найближчій перспективі. Але компанія прийняла обережний прогноз на весь рік через невизначеність щодо стійкості попиту, що перегукується з консервативним прогнозом інших зрілих ливарних виробництв.



Прогнозується, що після різкого спаду у 2023 році напівпровідникова галузь повернеться на траєкторію зростання в цьому році, оскільки запаси продовжують нормалізуватися. Основними драйверами зростання галузі у 2024 році стануть високий попит на АІ та помірне відновлення кінцевого попиту.

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