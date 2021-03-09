Почему ARM сервера не взлетели в первый раз, но могут во второй?

9 марта 2021 г., 12:31

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В прошлой заметке я упоминал сервера HPE на платформе ARM, которые через пару лет после анонса, без особой огласки, переехали на х86. А ведь такие чипы и сервера на них производили многие компании. Почему же основные игроки свернули такое производство и почему ARM оказался востребован в серверных системах основных провайдеров облаков?

Итак, к середине 2010-ых cloud native application вполне оформились в своей архитектуре. Появились решения, неиспользуемые особо в классических приложениях: Redis, ElasticSearch и шины сообщений. Приложения очень сильно сместились в сторону веба и горизонтального масштабирования.

Именно веб и горизонтальное масштабирование — зона интереса применения ARM в серверах. К моменту начала из использования в таких задачах — достаточно маломощные ЦПУ, но и потребляющие мало энергии. Самое оно для серверов с низкой нагрузкой типа веб, или для модного тогда MapReduce, или даже для обработки IoT. В общем, всех тех приложений, которые могут не загружать ЦПУ на 100%, и там где, количество иногда важнее качества.

Но рыночек, как всегда, порешал по другому. Для начала мало кому из крупных заказчиков были нужны ARM сервера в собственном владении для вышеозначенных задач, когда есть облака. Второй момент производительность — её таки оказалось мало. Ну а добила весьма слабая поддержка со стороны ПО. Если Linux ещё мог стать и работать, то большая часть прикладного софта либо не поддерживала платформу, либо не использовала возможности и особенности ЦПУ (непонятно что хуже).

В итоге прекрасное ARM-будущее оказалось никому не нужны в массовых серверах. Но ARM Holding, как разработчика, мало волновали такие мелочи и они смотрели в свое собственное светлое будущее, которое можно разделить на две части: облака и решения около 5G.

Amazon не зря в начале 2015 года покупает Anapurna Labs — разработчика ARM-процессоров. В масштабах облака переход на энергоэффективную платформу собственного приготовления позволит сэкономить миллиард-другой в год.

Самый крупный и яркий пример — Project Nitro. Программно-аппаратное решение которое позволило вынести на отдельную плату все операции связанные с виртуализацией и управлением облачных серверов. То есть если раньше примерно 1/3 сервера была зарезервирована на сервисную нагрузку, то теперь 100% можно продать.

Во-вторых, есть много SaaS и PaaS сервисов: DynamoDB, S3, SQS и т.д. которые можно перевести на новую платформу. Выгоду из этого можно привести самую наглядную: Apple со своими M1 и A14 в телефонах добавляет в процессор блоки оптимизированные под определённые задачи. А если точнее, то целый сопроцессор, но уже встроенный. Таким образом старая идея обретает новую жизнь!

В результате Amazon, Microsoft (которая разрабатывает свой чип на ARM), как владельцы платформы, получают специализированное решение оптимизированное под свои нужды. Примерно как IBM «пилит» процессоры оптимизированные под свои мэйнфреймы, а не использует ЦПУ общего назначения от Intel (ну, почти).

Если ARM в облаках это уже реалии сегодняшнего дня, то есть еще ниша из будущего: маломощные и встраиваемые сервера для 5G, SmartNIC и краевые вычисления. Эта область применения оценит нетребовательность платформы и расширяемость под задачи. С распространением 5G и постепенным расширением умного всего и сами приложения станут ближе к источникам данных. Интернет вещей пока так и не стал повседневной реальностью, но у него появился промежуточный этап — «туман вещей». И именно он должен стать вычислительной мощью всех датчиков и измерителей. А ещё будут умные машины — сейчас моделей с поддержкой M2M немного, но концепция выходит на рынок.

Таким образом, Intel никуда не денется и не умрёт, а скорее сама выпустит свой ARM-чип (снова). И будет работать над тем чтобы х86 мог подвинуть на новом рынке растущего гегемона. В серверах же и компьютерах ARM явно останется ускоспециализированным решением: бизнес ноутбуки, ультрабуки и прочее. Microsoft обеспечит платформу поддержкой со стороны ОС и основным ПО, а вот поддержат ли инициативу игроки типа Adobe, Corel, Autodesk выпускающие весьма требовательное ПО — ещё отдельный вопрос который так же будет иметь существенное влияние на развитие ARM как платформы для компьютеров. Последним оплотом тогда останутся игры, но я совсем не удивлюсь если Unreal Engine в ближайшие пару лет также освоит и новую платформу...

В любом случае остаётся только ждать поддержат ли инициативу производители серверов и каким будет «ответ Чемберлену» от Intel.

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