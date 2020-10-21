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Платформа нулевого доверия Banyan получила новые функции доступа

21 октября 2020 г., 17:05
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Платформа нулевого доверия Banyan получила новые функции доступа

Фирма кибербезопасности Banyan Security анонсировала новые функции, упрощающие доступ к ответственным инженерным ресурсам с помощью её решения Zero Trust Remote Access Platform.

Нововведения помогут инженерам и разработчикам ПО пользоваться необходимыми им средами и ресурсами без виртуальной частной сети, но с сохранением однородной безопасности в масштабах всей корпорации. Защищённый удалённый доступ будет предоставлен, в частности, к интерфейсу прикладного программирования Kubernetes, средам разработки, серверам, веб-приложениям, к услугам IaaS и SaaS.

В каждом конкретном случае уровень доступа определяется ответственностью приложения и данных, а также зависит от пользователя, типа клиентского устройства и профиля безопасности. Платформа непрерывной авторизации Banyan минимизирует риски для общей безопасности в режиме реального времени, включая возможность отмены доступа в середине сеанса из-за отражаемых в рейтинге доверия Banyan TrustScore изменений привилегий пользователя или взлома устройства.

Для создания и поддержания рейтинга доверия пользователей и устройств Banyan использует свои существующие наработки в управлении идентификацией и доступом, администрировании мобильных устройств, обнаружении конечных точек и реакции на них, а также в анализе поведения пользователей.

«Инженеры регулярно получают доступ к сокровищам компании, и это делает их главной целью хакеров, — пояснил генеральный директор Banyan Security Джаянт Гуммараджу (Jayanth Gummaraju). — За один день инженеру или подрядчикам с разными привилегиями может потребоваться подключиться к чему угодно: от внутренних серверов до AWS или Azure, Kubernetes и GitHub. Управление доступом многих пользователей к каждому ресурсу — невероятно сложная проблема безопасности, и для обеспечения их безопасности требуется гораздо более тонкое решение, чем сети VPN».

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