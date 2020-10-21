Сеть Mi Store в Украине выросла до 30 магазинов в 14 городах

21 октября 2020 г., 16:25

Компания «Алло» открыла 30-й монобрендовый магазин Mi Store, в Полтаве. Площадь нового магазина составляет 150 м2. В ассортименте представлена расширенная линейка товаров под брендом Xiaomi: гаджеты, электротранспорт и многое другое.

Помимо ноутбуков и смартфонов, среди технологических новинок Mi Store – устройства-помощники по дому, такие как роботы-пылесосы, рисоварки, блендеры и другие виды бытовой техники. Также в магазине представлены товары для красоты, гаджеты для туризма и строительные электроинструменты.

Группа компаний «Алло» является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в Украине. Первый монобрендовый магазин Mi Store был открыт в начале 2017 г. в Киеве. За три года сеть выросла до 30 магазинов в 14 городах Украины.

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