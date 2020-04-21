Партнеры и халявщики

21 апреля 2020 г., 12:57

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Всем, кто общается с представительствами, знаком ответ «проект закреплен за другим партнером». Проекты регистрируют на первого дозвонившегося из лучших побуждений: поощрить причастных, отсеять посторонних. Кто заявил сделку – тот и автор. Иначе откуда бы другим знать о замысле до его появления?

В такой логике нет места соревнованию решений. Хорошо если первопроходец пришел с благими намерениями, разобраться. Есть ведь и другие движущие силы: побочный умысел, природная глупость, начетничество. Регистрация проектов служит смазкой для их реализации, но при этом закрепляет вертикали рынков, удерживая от поиска разумных альтернатив. Вертикальные техники построены на доставке пользователю дозированной информации и подмене целевых установок - переносе внимания заказчиков с сути на форму, с анализа уместности на отправление ритуалов – таких как конкурсы ценовых предложений.

Горизонтальное или сетевое взаимодействие исходит из другого принципа: подходить к любой мало-мальски сложной задаче адресно. «Для всякой работы нужен один, но правильно подобранный инструмент». Горизонтальные отношения требуют определенного мужества. В них больше ответственности за принятие решения и выше вовлеченность – ведь участникам приходится доказывать собственную состоятельность.

На вертикальном форматировании сознания поднимались диктатуры, секты и финансовые пирамиды. «Партнерство» как гарантия потока пассивного дохода и по сей день остается привлекательной экономической моделью, хотя артефакт телерекламы 90-х Леня Голубков («я не халявщик, я – партнер!»), казалось, приучил расценивать громкие заявления с точностью до наоборот.

У результативности другие родители: видение, компетенции, деятельное участие. Лично мне на проектах нужны не партнеры, а союзники. А лучше, сообщники. Пусть даже подельники – лишь бы толковые, с пониманием совместных целей и вклада каждого.

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