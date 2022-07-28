Онлайн-сервіс доставки товарів для здоров'я Liki24 почав працювати в Італії

28 июля 2022 г., 12:45

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Український сервіс Liki24 розширює свою географію та продовжує експансію до європейських країн. Новим ринком, де запущено послугу з пошуку та доставки товарів для здоров'я та краси, стала Італія. Там розпочав роботу сайт liki24.it, який став першим кроком для запуску всіх послуг сервісу Liki24 на ринку. Наразі сайт дозволяє зробити замовлення та оформити доставку поштою по всій території країни. Пізніше, після завершення тестового періоду, можна буде оформити ще й швидку кур'єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії. Стандартна вартість доставки становить 4.49 EUR. Якщо вартість замовлення буде більшою ніж 25 EUR, препарати та супутні товари будуть доставлені безплатно.

«Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємось зупинятись на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Проте можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди актуальна, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним. Практика продемонструвала, що наша модель роботи є успішною, тому ми збираємося впровадити її й в Італії», – коментує Тарас Потічний, віцепрезидент із питань експансії Liki24.com.

Сервіс Liki24 було створено у 2017 році в Україні. Наразі він доступний в чотирьох країнах: Україні, Румунії, Польщі та Італії. Щомісяця понад 2 млн людей відвідують сайти та мобільні додатки сервісу Liki24.

З часу існування Liki24 залучила інвестиції від Horizon Capital, Flyer One Ventures, TA Ventures та інших партнерів на суму близько 6 млн дол. У 2022 році компанія закрила раунд інвестицій за участю SID Venture Partners, які будуть спрямовані на подальшу експансію.

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