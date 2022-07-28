Планшет Huawei MatePad Pro 11 на базі Snapdragon та HarmonyOS 3.0 має вагу 449 г

28 июля 2022 г., 11:35

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На спеціальній презентації Smart Office компанія Huawei представила новий 11-дюймовий планшет MatePad Pro, який по заявам виробника є найтонший і найлегший у світі у своєму класі - 5,9 мм з вагою 449 г.



Однак, як акцентує увагу видання GSMArena минулорічний iPad Pro 11 також має товщину 5,9 мм. Однак вага у 449 г є дійсно неперевершеною для цього классу пристроїв.



Huawei MatePad Pro 11 оснащений OLED-дисплеєм з частотою 120 Гц з роздільною здатністю 2560x1600 (16:10, 274 ppi). Ця 10-бітна панель має калібрування кольорів (deltaE < 1) і високочастотний ШІМ-регулятор підсвічування 1440 Гц. Це перший планшет, який отримав новий сертифікат TÜV Rheinland Full Care Display 3.0.



Під час анонсу генеральний директор компанії Річард Ю наголосив про 5-нм чіпсет Snapdragon. Однак у специфікаціях вказані дві моделі – одна має Snapdragon 888 (справді чіп 5 нм), інша - Snapdragon 870 (7 нм).



Планшет використовує 3D-графен і парову камеру для охолодження чипсета. В оснащенні 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, та накопичувач на 128, 256 або 512 ГБ.



На борту планшета Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 (з AAC та LDAC для аудіо), порт USB-C (3.1 Gen 1). Є також варіант з підключенням 4G.



Планшет працює під керуванням операційної системи HarmonyOS 3.0 із коробки, яка має деякі покращення.



Huawei обіцяє з MatePad Pro 11 відчуття кінематографічного звуку з 6 динаміками – двома твітерами та чотирма низькочастотними динаміками.



Планшет працює від акумулятора ємністю 8300 мАг, якого достатньо для 11,5 годин відтворення відео, згідно з заяв виробника. Модель на Snapdragon 888 підтримує SuperCharge потужністю 66 Вт, але постачається із зарядним пристроєм на 40 Вт. Модель на Snapdragon 870 досягає максимальної потужності зарядки 40 Вт та поставляється з адаптером на 22,5 Вт.



На задній панелі розташована подвійна камера з основним модулем на 13 Мп (діафрагма f/1,8, автофокус) і ультрашироким модулем на 8 Мп (f/2,2, фіксований фокус). Фронтальна камера має 16 Мп.



Стосовно аксесуарів - анонсовано оновлений олівець Huawei M-Pencil з новим кольором (білим), кращим зчепленням і більш плавним писанням.



Крім того, презентована нова смарт-клавіатура на магнітах з ходом клавіш 1,5 мм. Клавіатура знімна, підставка чохла регулюється від 120° до 165°, що допомагає при створенні ескізів за допомогою стилуса. До речі, у футлярі є тримач для M-Pen. Крім того, корпус клавіатури має вбудовану антену, яка перетворює її на «підсилювач Wi-Fi», наголошує Huawei. Клавіатура та футляр постачатимуться в комплекті з деякими версіями планшета, а для інших будуть необов’язковими.



Незабаром Huawei MatePad Pro 11 буде доступний у всьому світі. Базова модель 8/128 ГБ виробник буде пропонувати за 3300 юанів (488 дол). Максимально оснащена модель 12/512 ГБ з M-Pencil та клавіатурою продаватиметься на Vmall за 7700 юанів (1140 дол.).

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