Новый сенсор Samsung ISOCELL GN1 обеспечивает разрешение 50 Мп

21 мая 2020 г., 11:27

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Компания Samsung Electronics представила ISOCELL GN1, новый сенсор изображения 50 Мп с пикселями размером 1,2 мкм. Благодаря крупному размеру пикселей GN1 обладает повышенной светочувствительностью для съемки при слабом освещении и автофокусировкой уровня зеркальных камер. ISOCELL GN1 — первый датчик Samsung, построенный на технологиях Dual Pixel и Tetracell.

Технология Dual Pixel использует 100 миллионов фотодиодов для получения информации о свете и быстрой автофокусировки, что соизмеримо с разрешением изображения в 100 мегапикселей. Принцип размещения двух фотодиодов рядом друг с другом в одном пикселе позволяет им принимать свет под разными углами для определения фазы. Благодаря тому, что все активные пиксели сенсора работают для осуществления автофокусировки, GN1 мгновенно обнаруживает необходимый неподвижный или движущийся под любым углом объект и фокусируется на нем даже в условиях низкой освещенности. При съемке программный алгоритм Samsung трансформирует световой сигнал от каждой пары светодиодов в связке для одного пикселя, обеспечивая высокое разрешение изображения, сопоставимое по качеству с 100 Мп.

Для съемки при слабом освещении GN1 использует Tetracell, технологию слияния пикселей, которая позволяет им захватывать и обрабатывать больше света. Объединяя четыре пиксельных сигнала в один, Tetracell удваивает размер пикселя до 2,4 мкм и в четыре раза повышает светочувствительность для создания более ярких кадров с разрешением 12,5 Мп. Благодаря этому в сочетании с быстрой автоматической фокусировкой сенсор GN1 способен быстро настраиваться на объект съемки даже в условиях экстремально низкой освещенности.

В дополнение к упомянутым выше GN1 также получил технологию интеллектуального выбора оптимального значения ISO — Smart-ISO, HDR в реальном времени для съемки сцены с несколькими экспозициями одновременно и электронную стабилизацию изображения на базе гироскопа (EIS), которая обеспечивает четкость фото и видео, снятых в движении. За высокое качество видео отвечает поддержка разрешения до 8K и скорости 30 кадров в секунду.

Сенсор Samsung ISOCELL GN1 поступил в массовое производство в этом месяце.

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