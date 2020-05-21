IBM поставит на службу ИИ преимущества фазовой памяти

21 мая 2020 г., 10:35

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Журнал Nature Communications рассказал на этой неделе о разработке компании IBM, обещающей сделать программирование и выполнение приложений искусственного интеллекта для мобильных устройств, дронов и роботов более дешёвым и быстрым благодаря использованию фазовой памяти (PCM).

PCM построена на халькогенидном стекле, обладающем уникальной способностью переключаться между аморфным и кристаллическим состояниями при прохождении электрического тока. Ключевое преимущество технологии фазовой памяти состоит в том, что она не нуждается в питании для сохранения своего состояния. В отличие от других типов памяти, для добавления новых данных в PCM не требуется производить предварительного стирания содержимого перезаписываемых ячеек. Кроме того, программы можно выполнять напрямую из фазовой памяти, без копирования кода в RAM.

IBM сравнила PCM с человеческим мозгом, отметив, что у неё «нет отдельных отсеков для хранения данных и для выполнения расчетов, следовательно, она потребляет значительно меньше энергии» и способна обеспечить рост эффективности работы нейросетей глубокого обучения для всё более популярных и постоянно усложняющихся приложений распознавание речи/изображений, игр и робототехники.

PCM свойственны систематические неточности в вычислениях, вызываемые шумом проводимости при чтении и записи. IBM решила эту проблему, введя такой шум в тренировку ИИ. Благодаря этому новая модель достигла точности 93,7%, что является рекордным результатом среди сопоставимых запоминающих устройств.

IBM говорит, что предстоит приложить ещё немало усилий, чтобы добиться более высокой степени точности. Компания ведёт исследования с применением небольших свёрточных и генеративных состязательных нейросетей, о чём сообщила в недавнем выпуске Frontiers in Neuroscience.

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