Новые времена — новые CIO

27 марта 2020 г., 13:38

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На сегодняшний день уже точно понятно, что роль ИТ директора в компании существенно изменилась и, соответственно, изменились требования к ИТ директору. Теперь чтобы быть успешным руководителем ИТ функции недостаточно лучше всех знать технические вещи и больше всех понимать в современных технологиях и ПО.

Компании активно внедряют цифровые инструменты для контроля и управления бизнесом, для получения актуальной и своевременной информации. В тоже время программное обеспечение становится все более удобным для пользования и уже не требует специальных знаний не только в ежедневном использовании, но и даже на этапе внедрения. Чтобы оставаться востребованным на рынке труда ИТ директор должен развить в себе новые качества, которые могут существенно повлиять на его стоимость на рынке.

В целом я бы выделил 2 ключевых группы: профессиональные знания/навыки и личностные/бизнес качества. Я специально разделил между техническими и бизнес качествами, т.к. зачастую есть позиции, где не требуются глубокие бизнес знания. Как правило это относится к компаниям, которые еще не видят ИТ директора, как полноценного бизнес партнера и в большей мере воспринимают его ИT специалистом, у которого есть «общественная» нагрузка в виде управления подразделением. Стоит также добавить, что в таких компаниях хорошо себя чувствуют и надолго задерживаются ИТ руководители, которым присуща реактивная модель поведения. В этом случае сильные технические эксперты могут долго и успешно быть руководителем ИТ подразделения, но современная действительность часто ставит более сложные задачи. В настоящее время успешными становятся компании, могут качественно описать и оптимизировать свои бизнес-процессы, сделать их стабильными и защищенными от влияния как извне, так и внутри. Залогом успешности этих преобразований является наличие ИТ директора, который обладает развитыми техническими и сильными персональными качествами.

Я бы выделил несколько ключевых ИТ компетенций, которые точно будут востребованы в ближайшие несколько лет:

Понимание технологий машинного обучения и искусственного интеллекта

Знание и использование гибкой методологии разработки ПО и внедрения проектов

Гибкость в использовании технических средств с целью достижения поставленной задачи

Понимание и умение использовать данные: сбор и анализ «правильных» данных

ИТ безопасность и обеспечение непрерывности бизнес-процессов

Все вышеперечисленные компетенции требуют специального обучения и знаний. Стоит отметить, что с каждым годом наличие этих компетенций становится все более востребованным. Наличие профильного ИТ, физико-математического или другого смежного образования дает преимущество в освоении и приобретении этих знаний, но точно не является залогом успеха.

Не менее важно и что очень часто ИТ пропускает мимо, это приобретение и развитие компетенций и знаний в области управления персоналом, формирования и мотивации команд, финансового и бизнес планирования, а также развитие эмоционального интеллекта. В ИТ отрасли очень часто можно встретить экспертный тип лидерства (ИТ директор является самым сильным в технической части), но сейчас это становится практически невозможным ввиду активного развития технологий и новых продуктов. Поэтому стоит выделить следующие «общегражданские» компетенции, которым стоит уделить внимание в ближайшее время, что бы не выпасть из рынка труда:

Подбор, формирование, мотивация и удержание команд

Лидерство, коммуникации и кооперация

Понимание и решение проблем бизнеса

Эмоциональный интеллект и эмпатия: люди не роботы на заводе профессионализма

Каждая из этих компетенций может быть развита и есть сегодня очень много программ и инструментов, которые помогут «прокачать и развить навык». Но как универсальное средство, я бы посоветовал в первую очередь начать менять подход от реактивного к проактивному. Наиболее успешные руководители зачастую демонстрируют доминантное и влиятельное поведение. Они как правило открыто демонстрируют свои чувства и мысли, открыто выражают свою точку зрения, при этом не ставят перед собой цель доказать свое превосходство над другими. Кроме этого, успешные лидеры умеют быстро принимать ключевые решения и доверять своим подчинённым последующую реализацию. Построение продуктивных и долгосрочных отношений с собственниками бизнеса и коллегами разного уровня, а также способность ИТ директора стать полноценным участником бизнеса полностью в руках самого ИТ руководителя. Современные технологии дают весь спектр возможностей для развития. С одной стороны наличие программного обеспечения на любой вкус, которое действительно позволяет высвободить время и ресурсы на работу с командой и получение новых знаний в области финансов или маркетинга, а с другой стороны огромное количество технологических решений для развития то, что называют «soft skills».

Подводя итог могу сказать, что роль ИТ директора уже существенно изменилась за последние 10-15 лет и претерпит неменьшие изменения в следующие года. Развитие технологий, появление новых продуктов, которые будут отлично решать узкие задачи и предоставлять высочайший уровень автоматизации бизнеса и процессов, новые кибератаки и способы влияния на непрерывность бизнеса, новые организационные структуры, способы коммуникации и коллаборации между командами существенно повлияют на формирование портрета идеального ИТ директора и его набор ключевых компетенций. Есть расхожее мнение, что в период кризиса стоит уделить внимание личному и профессиональному развитию, но мне кажется, что наиболее правильное время для роста и развития — это всегда, т.е. без оглядки на внешние факторы и обстоятельства.

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