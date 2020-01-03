Google выпустила новые модули Coral для приложений ИИ на границе сети

3 января 2020 г., 15:44

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В преддверии открывающейся на следующей неделе в Лас-Вегасе выставки Consumer Electronics Show, Google добавила несколько новых продуктов в линейку миниатюрных модулей Coral, используемых для интеграции в стороннее оборудование функций машинного обучения.

Все новые предложения базируются на Edge TPU. Эта миниатюрная (размером с мелкую монету) версия Tensor Processor Unit, была спроектирована с прицелом на максимальную эффективность. Edge TPU способен выполнять до 4 трлн операций в секунду. Согласно Google этого достаточно для работы нескольких моделей машинного зрения с частотой 30 кадров в секунду или одной модели — с частотой до 400 кадров в секунду.

Один из дебютировавших вчера продуктов Coral — Accelerator Module — позволяет установить Edge TPU на плате гаджета четырьмя разными способами, включая USB и PCIe.

Кроме того, Google представила две новые версии Coral System-on-Module. Это более крупные и функциональные модули, чем Accelerator Module: вдобавок к Edge TPU они оснащены центральным процессором, графическим ускорителем, памятью LPDDR4 (2 или 4 ГБ вместо 16 ГБ у предшественника), предустановленным дистрибутивом Linux. Подобные заранее сконфигурированные, готовые к использованию решения позволяют быстро выводить на рынок интеллектуальные устройства.

Ещё одной новой уменьшенной версией прежнего продукта стала плата прототипирования Dev Board Mini. С её помощью разработчики оборудования могут отлаживать функции машинного обучения для своих будущих коммерческих устройств. Dev Board Mini получила один Edge TPU, центральный процессор, GPU, 2 ГБ RAM, 8 ГБ флэш-памяти и встроенную ОС Linux.

«Все больше и больше отраслей начинают осознавать ценность локального искусственного интеллекта, чьё быстродействие умозаключений позволяет значительно экономить на пропускной способности и затратах на облачные вычисления, а хранение данных на месте (использования) сберегает конфиденциальность пользователей», — написал в блоге директор по исследованиям Coral Билли Ратледж (Billy Rutledge). Он отметил также, что за прошедший год модули Coral нашли практическое применение в многих отраслях, от здравоохранения до сельского хозяйства и умных городов.

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