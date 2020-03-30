Nokia в действующей сети 5G достигла скорости 3 Гб/с

30 марта 2020 г., 17:35

0

Tweet

Компания Nokia объявила о том, что с помощью обновления программного обеспечения емкость сетей 5G на коммерческих устройствах Nokia AirScale значительно расширена. В ходе лабораторных испытаний была продемонстрирована емкость входящего канала примерно в 3 Гбит/с. Испытания проводились в сети Sprint 5G с программным обновлением EUTRA-NR Dual Connectivity (ENDC) и технологией Multi-User-Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO). Заявлено, что такой результат был получен впервые в отрасли.

В ходе испытаний был использован диапазон частот компании Sprint (2,5 ГГц) и коммерческие устройства: точки доступа и активные антенные системы Massive MIMO, позволяющие реализовать технологию MU-MIMO с поддержкой 16 пространственных уровней, увеличивших в четыре раза пропускную способность нисходящего канала. Традиционно системы MIMO поддерживают два пространственных уровня. Технология Massive MIMO, разработанная в подразделении Nokia Bell Labs, значительно увеличивает емкость беспроводного соединения без использования дополнительных частотных ресурсов. Решение Nokia AirScale Dual Mode Massive MIMO для сетей 5G и LTE было создано для поддержки мультигигабитной пропускной способности в нисходящем канале. При использовании существующих аппаратных средств базовой станции требуется только обновление программного обеспечения, что можно выполнить дистанционно.

Решение ENDC позволяет устройствам расширять пропускную способность в сетях LTE и 5G. В результате увеличивается полоса пропускания, доступная конечным пользователям. Обычно операторы используют два радиоустройства для сетей LTE и 5G, однако в этом испытании Nokia воспользовалась единым устройством AirScale. Nokia и Sprint уже внедрили услуги 5G в четырех городах США: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Фениксе.

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент подразделения мобильных сетей Nokia: «Это достижение стало результатом нашего долгосрочного сотрудничества с компанией Sprint. Спрос на мобильные данные в сетях 4G и 5G растет в геометрической прогрессии, и это создает определенные трудности для пропускной способности сетей. Данные испытания стали важным прорывом, потому что операторы получают возможность резко наращивать пропускную способность сегодня и в будущем, а также поддерживать высокое качество пользовательских услуг при минимальных расходах».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet