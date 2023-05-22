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Навесні кількість кібератак на український комерційний сектор зросла вдвічі

22 мая 2023 г., 10:35

«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події» CERT-UA, яка діє при «Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України», від початку року в ручному режимі опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак: 151 з них сталася протягом квітня.

За даними CERT-UA, в центрі уваги ворожих хакерів залишаються урядові організації та місцеві органи влади. Проте протягом березня-квітня експерти також фіксували зростання кількості кібератак на комерційні організації – майже вдвічі порівняно із січнем-лютим.

Улюбленою тактикою російських хакерів залишається фішинг. Їхні кампанії добре сплановані та мають масовий характер. Цей вид атак загрожує не тільки працівникам цільових організацій (держслужбовцям, працівникам підприємств критичної інфраструктури), а й кожному громадянину. Ворожі спецслужби намагаються з використанням фішингу зібрати про українців усю можливу інформацію, в їхньому фокусі – персональні дані.

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