У Китаї заборонили продукцію Micron

22 мая 2023 г., 9:25

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Як повідомляє Reuters, китайський регулятор заявив у неділю, що продукція Micron Technology не пройшла перевірку на безпеку мережі. У результаті чого буде введена заборона операторам ключової інфраструктури здійснювати закупівлі у цієї компанії.



Рішення, оголошене на тлі суперечки щодо технологій між Вашингтоном і Пекіном, може охопити сектори від транспорту до фінансів, згідно з широким визначенням критичної інформаційної інфраструктури Китаю.



"Аналіз показав, що продукція Micron має серйозні ризики для мережевої безпеки, які становлять значні ризики для ланцюжка поставок критичної інформаційної інфраструктури Китаю, що впливає на національну безпеку країни", - йдеться в заяві Адміністрації кіберпростору Китаю (Cyberspace Administration of China, CAC).



У Micron заявили, що отримали повідомлення про завершення перевірки продуктів компанії, що продаються в Китаї, і "з нетерпінням чекають на продовження переговорів з китайською владою".



CAC не надала детальної інформації про те, які саме ризики були виявлені, а також про те, яка продукція Micron може бути піддана впливу.



Китай оголосив про перевірку продукції Micron наприкінці березня. Компанія тоді заявила, що продовжує працювати та що її бізнес-операції в Китаї відбуваються в нормальному режимі.



У суперечці між урядами США та Китаю Вашингтон запровадив низку заходів контролю за експортом технологій виробництва мікросхем до Китаю і вжив заходів, щоб перешкодити конкуренту Micron, компанії Yangtze Memory Technologies, купувати певні американські компоненти.



Американські чиновники, в тому числі члени спеціального комітету Конгресу США з питань конкуренції з Китаєм, не відразу відповіли на запити про коментарі.



Micron отримує близько 10% своїх доходів з Китаю, але незрозуміло, чи вплине це рішення на продажі компанії некитайським клієнтам у цій країні.



За даними аналітиків, більша частина продукції Micron, що надходить до Китаю, купується некитайськими фірмами для використання у вироблених там продуктах.



У вересні 2021 року Китай запровадив правила, спрямовані на захист критичної інформаційної інфраструктури, які вимагають від її операторів дотримання більш суворих вимог у таких сферах, як безпека даних.



Пекін широко визначив галузі, які він вважає "критично важливими", як, наприклад, громадський зв'язок і транспорт, але не уточнив, до якого саме типу компаній або сфери бізнесу це буде застосовано.

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