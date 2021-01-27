«Народный» LTE

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История массового мобильного широкополосного интернета в Украине насчитывает, по сути, всего несколько лет. Опуская печальную эпопею с развитием 3G в стране, лицензии на развертывание 4G в «высоких» диапазонах 2600 и 1800 МГц ведущие операторы сотовой связи получили только в 2018 г., а на самый привлекательный «низкий» диапазон 900 МГц – и вовсе менее года назад. Тем более интересно было узнать, чего удалось достичь за столь короткий срок.

Открывая видеоконференцию, посвященную результатам исследования украинского рынка мобильного Интернета за второе полугодие 2020 г. от компании Ookla (владелец известного бренда Speedtest), Андрей Отрощенко, директор по маркетингу «Vodafone Украина» отметил, что прошлый год стал испытанием для всех индустрий. При этом телекоммуникационная отрасль невольно оказалась на передовой обеспечения ряда функций, которые из-за карантинных ограничений переместились в онлайн. В нашей стране это к тому же совпало с освоением нового частотного диапазона под LTE и активного расширения покрытия на малые населенные пункты. Необходимость обеспечить не просто рост покрытия, а и значительное увеличение емкости под новые задачи, такие как видеоконференции для множества пользователей по всей стране, стала настоящим вызовом для операторов.

Из-за пандемии многие люди оказались фактически заперты в домах, у них возникли потребности в дистанционной работе и обучении, потреблении контента онлайн. Vodafone пришлось адаптировать и перенастраивать сеть под новые нагрузки и локации пользователей. Поскольку многие абоненты переместились из деловых центров в спальные районы и пригороды.

В минувшем году Vodafone существенно расширил покрытие сети LTE – до 81% населения (c 69% по итогам 2019 г.). При этом значительная часть прироста произошла за счет наиболее трудоемкой составляющей – малых населенных пунктов. В планах на ближайшую перспективу – обеспечение качественного Интернета вдоль дорог национального и международного значения.

Закономерно росло и потребление мобильного интернета. За последний год оно увеличилось в сети оператора на 40% и в настоящее время дата-клиент использует в среднем 5 ГБ в месяц. Причем, невзирая на постоянно растущую нагрузку на сеть, примерно на треть повысилась и средняя скорость мобильного интернета.

Как ни странно, рекордсменами по потреблению являются далеко не только крупные города. К примеру, наиболее нагруженными базовыми станциями в декабре 2020 г. стали сайты в Харькове, селе Михайловка Николаевской области, в Энергодаре и Коростышеве. На каждую из них пришлось свыше 25 ГБ.

Собственно результаты исследования скорости мобильного интернета на основе тестов Speedtest представил Том Опачек (Tom Opaczyk), директор по продажам Ookla. Он отметил, что приложение Speedtest популярно в обоих крупнейших магазинах приложений. Компания ежедневно фиксирует порядка 100 тыс. загрузок и около 10 млн. тестов. В одной только Украине у сервиса почти 5 млн. пользователей.

На основе этих замеров и собственной методики Ookla регулярно проводит исследования, целью которых является определение средней скорости мобильного интернета на разных территориях и у разных провайдеров при реальных сценариях использования.

Так по итогам декабря прошлого года Украина заняла 86 место в мире по скорости мобильного интернета со средними показателями 25,85 Мбит\с на скачивание и без малого 13 Мбит\с на выгрузку. Для сравнения, Беларусь попала на 123 позицию, с 16,62 и 9,39 Мбит\с соответственно, а Казахстан – на 108 место, с 19,52 и 9,85.

Что касается операторов мобильной связи, то по результатам второго полугодия 2020 г. обладателем Speedtest Awards на территории нашей страны стал «Vodafone Украина». Показатель средневзвешенной скорости мобильного интернета Speed Score в его сети составил 30,85 (средняя скорость загрузки 29,38 Мбит\с, выгрузки 14,10 Мбит\с). Это примерно на 20% больше ближайшего конкурента.

Как отметил Александр Ткач, начальник отдела управления качеством и клиентским опытом «Vodafone Украина», целью оператора является, конечно же, не лидерство в заочном состязании с конкурентами, а улучшение клиентского опыта. Три основные составляющие этого процесса: ориентация внутренних процессов на повышение качества, эффективная работа со спектром, а также использование дополнительных возможностей и настроек. Спикер отметил, что Vodafone владеет не самым широким спектром в Украине. Потому главная задача – выжать максимум из имеющегося ограниченного ресурса.

Интересно, что во втором полугодии 2020 г. украинские пользователи Speedtest провели более 1,2 млн. тестов скорости мобильного интернета. При этом было зафиксировано 332,7 тыс. уникальных устройств. Наиболее популярные модели: iPhone 7, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 5 Pro.

Показательно также, что 87% измерений в сети Vodafone зафиксировали скорость выше 5 Мбит\с – порогового значения, согласно рекомендациям Google, для получения хорошего клиентского опыта при просмотре видео-контента и использования других популярных сервисов американской компании.

Согласно данным Ookla, оператор лидирует по скорости мобильного интернета в пяти крупнейших городах страны. То есть высокое качество обеспечивается независимо от региона. Как отметил Константин Науменко, начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа «Vodafone Украина», в конечном счете, скорость интернета – это комплексный показатель. Оператор для более эффективного использования имеющейся полосы пропускания дополнительно применяет такие технологии, как CloudAIR (динамическое распределение частотного диапазона между различными стандартами связи), MIMO, Carrier Aggregation (агрегация несущих), оптимизацию настроек и т.д.

В свою очередь со стороны клиента реальная скорость соединения зависит от модели устройства и технологий, которые он поддерживает или не поддерживает, наличия USIM карты, местонахождения в конкретный момент времени (на улице или в помещении) и пр. На этот показатель может влиять даже используемый браузер и его настройки.

Однако ключевым фактором является все же умение операторов управлять ограниченным частотным ресурсом. Особенно с учетом неуклонно растущего потребления и появления все новых сервисов на основе мобильного доступа в интернет. Для эффективного использования спектра провайдеры устанавливают производительное оборудование и задействуют современные решения для перераспределения трафика, вроде «дышащего» спектра CloudAIR. Причем отчасти именно благодаря позднему началу внедрения 4G украинские операторы сейчас имеют возможность разворачивать самые актуальные решения. Так что в некотором смысле нет худа без добра.

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