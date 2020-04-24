В приоритете скоростной мобильный Интернет

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Финансовые и операционные показатели «Vodafone Украина» в минувшем году продемонстрировали уверенный рост. Компания сменила собственника, продлила еще на пять лет соглашение на использование бренда Vodafone, активно развивала сеть LTE и сервисы на ее основе. Последнее направление является приоритетным для оператора.

Ольга Устинова: «Украина достаточно сильна с точки зрения жизни в кризисе. Мы уже много лет находимся в этом состоянии. Мне кажется мы сильнее, чем думаем, и мы точно должны с этим справиться»

В духе времени пресс-конференция, посвященная финансовым и операционным результатам «Vodafone Украина» в 2019 г., прошла в формате онлайн-трансляции. Основные итоги представила Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украина». По ее словам, в минувшем году компания существенно улучшила все основные показатели. Так, доход за двенадцать месяцев вырос на четверть и совсем немного не дотянул до рекордных 16 млрд. грн. Чистая прибыль увеличилась на 45% до 2,539 млрд. грн., а операционная прибыль OIBDA повысилась на 21% до 8,325 млрд. грн.

Инвестиции в построение сети в 2019 г. составили 3,788 млрд. грн. и, как ожидается, в текущем сохранятся на сравнимом уровне. Поскольку это направление остается приоритетом. В целом за первые пять лет работы бренда Vodafone в Украине в развитие инфраструктуры было инвестировано 25,4 млрд. грн. При этом минимальный годовой уровень составлял 3,191 млрд., а максимальный достигал 7,036 млрд. грн.

Количество базовых станций 4G в прошлом году увеличилось вдвое до 7246 штук. Благодаря чему покрытие выросло в полтора раза до 69% жителей страны. При этом количество населенных пунктов, где теперь доступен скоростной мобильный интернет оператора, повысилось в 4,5 раза – до 5 тыс. Разница в динамике связана с тем, что в настоящее время связь четвертого поколения идет во все более отдаленные места.

Повышаются и качественные показатели сети. Так, по данным оператора, средняя скорость передачи данных за год выросла вдвое – до 20,96 Мб\с, а пинг, в свою очередь, сократился на 38% до 23,6 мс.

Количество абонентов, несмотря на продолжающееся сокращение количества клиентов, использующих несколько SIM-карт, практически не изменилось и составило 19,7 млн. – примерно на уровне 2018 г.

Розничная сеть Vodafone Retail за год расширилась в 1,7 раза и на конец 2019 г. включала 629 моно-брендовых магазинов – 249 собственных и 380 дилерских. При этом выручка от этого направления деятельности выросла в 4,6 раза и составила 36,9 млн. долл.

Как отметила Наталия Шевченко, финансовый директор «Vodafone Украина», высокие показатели 2019 г. позволили компании выйти на внешний рынок заимствований. В феврале 2020 г. оператор разместил еврооблигации на «Ирландской фондовой бирже». Размер эмиссии составил 500 млн. долл. сроком на пять лет с доходностью 6,2%. По словам спикера, это беспрецедентно низкая ставка в долларах среди всех украинских эмитентов и крупнейший дебютный транш по размещению на международных фондовых рынках.

Основным фактором роста стало расширение покрытия сети LTE и потребления трафика, по словам Андрея Отрощенко, директора по маркетингу «Vodafone Украина». В четвертом квартале 2019 г. доход от услуг передачи данных вырос в 1,5 раза в годовом сопоставлении и достиг 2,427 млрд. грн. Количество пользователей увеличилось на 11% до 11,954 млн., а средний объем потребляемого трафика на 53% – до 4,982 ГБ.

Интересно, что в конце марта 2020 г. на фрагменте сети в Киеве в качестве эксперимента был запущен LTE Advanced, приближенный к 5G. Это позволило получить пиковую скорость 525 Мбит\с при теоретически возможной 587 Мбит\с.

Как мы писали ранее, в марте был продлен контракт с британской Vodafone на использование бренда, а партнерство расширено.

В частности, планируется активно использовать экспертизу одного из крупнейших в мире операторов по части развития цифровой инфраструктуры и сервисов B2B. Ключевыми направлениями тут являются интернет-вещей (IoT), облачные решения и продукты на основе аналитики больших данных.

Так в январе в коммерческую эксплуатацию была запущена сеть NB-IoT. Этот стандарт сертифицирован для использования на базе сетей LTE, предлагает широкий выбор оборудования и низкое энергопотребление устройств. По опыту Vodafone это оптимальная технология для построения сети «умных» устройств. На сегодня «Vodafone Украина» разворачивает этот стандарт на сети 1800 МГц, но по мере развития сети 900 МГц будет задействован и этот диапазон.

Также в сотрудничестве с глобальным Vodafone в феврале 2020 г. было запущено решение IoT Monitor для пакетного управления SIM-картами в IoT устройствах, а также осуществления мониторинга. Оно реализовано на базе облачного сервиса Vodafone, мирового лидера в области IoT, и адаптировано с учетом локальных особенностей.

Еще одним перспективным направлением в «Vodafone Украина» считают облачные продукты. С лета прошлого года оператор предлагает сервисы IaaS, где уже есть клиенты. На очереди запуск функции бэкапирования в облако и предложения в области SaaS.

Андрей Отрощенко: «Основным фактором роста стало расширение покрытия сети LTE и потребления трафика»

Повышенным вниманием в последнее время пользуется аналитика Big Data – как в разрезе решения разнообразных эпидемиологических задач в период карантина, так и в коммерческом сегменте. В последнем кратно растет спрос на услуги таргетированных рассылок и скоринга – услуга для финансовых организаций, позволяющая на основе анализа разнообразных данных спрогнозировать платежеспособность и кредитоспособность того или иного клиента, вероятность мошенничества и т.д.

Серьезным вызовом для страны и бизнеса стал карантин. В этой связи «Vodafone Украина» представил и продолжает предлагать множество инициатив для поддержки абонентов и организаций. На конец апреля только прямые пожертвования медикам и различным структурам, занятым борьбой с эпидемией, уже превысили 33 млн. грн. и еще примерно на 30 млн. грн. было предоставлено бесплатных сервисов и услуг.

По словам Ольги Устиновой, на сегодня у компании существенно снизились поступления от роуминга и почти вдвое упало количество активаций из-за сокращения каналов продаж (к примеру, две трети собственных салонов связи временно прекратили работу). Наблюдается небольшой рост потребления голосовых услуг и трафика. Однако ни о каких сверхдоходах операторов в текущей ситуации речь не идет.

Кроме того, возникает множество организационных задач – от обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии до перемещения хотспотов (базовых станций, работающих в режиме высоких нагрузок). Если раньше они были сосредоточены в областных центрах, то сейчас немало людей переместились в пригороды и возникла необходимость увеличения емкости в этих точках.

Дальнейшее состояние дел зависит от развития событий. «Для нас критически важно, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной, с точки зрения поддержки МВФ и состояния гривны. Потому что 80% наших капитальных расходов в долларах. Если карантин ограничится серединой мая, то мы еще имеем шанс по итогам 2020 г. выйти в плюс по основным показателям», – говорит Ольга Устинова.

Что касается планов, главный приоритет для «Vodafone Украина» – это развитие сети LTE и цифровые направления – их финансирование не планируется урезать, поскольку это инвестиции в будущее. Активное строительство сети 4G продолжается. Летом должно стартовать развертывание в диапазоне 900 МГц для покрытия магистралей и малонаселенных территорий. Часть необходимого оборудования уже закуплена и находится в Украине. Стоимость только этого проекта оценивается ориентировочно в 5 млрд. грн. Есть возможность сократить конечную сумму на 1-2 млрд. грн. Для этого требуется принятие законодательства, регулирующего активное совместное использование сетей операторами. Тут свои обязательства в общем деле максимизации покрытия мобильного интернета в стране должно выполнить государство.

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