18 млрд. за год заработал Vodafone

Оператор связи «Vodafone Украина» подвел итоги работы в минувшем году и поделился планами на перспективу. Доход компании вырос еще на 14% и превысил 18 млрд. грн. Она продолжает активно инвестировать в расширение покрытия сети 4G и развитие цифровых сервисов.

Финансовые результаты деятельности традиционно представила Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украина». Доход компании в 2020 г. вырос на 14% и превысил 18,1 млрд. грн. В первую очередь благодаря органическому росту потребления цифровых услуг. Операционная прибыль OIBDA увеличилась на 18% в годовом сопоставлении, за счет повышения дохода от предоставляемых услуг, и составила 9,8 млрд. грн. Маржа OIBDA выросла на 2,1% до 54%, что свидетельствуют об увеличении эффективности бизнеса. Чистый доход оператора в гривневом выражении упал на 53% до 1,2 млрд. грн. Это произошло из-за курсовой разницы по выпущенным в прошлом году еврооблигациям на сумму 500 млн. долл. При этом объем инвестиций CAPEX в развитие сети сохранился примерно на уровне 2019 г. и превысил 3,78 млрд. грн. Кроме того, дополнительно 267 млн. грн. было уплачено за лицензии на радиочастоты.

Абонентская база остается стабильной, услугами Vodafone в Украине на конец прошлого года пользовались 19 млн клиентов. Между тем количество контрактных подключений в 2020 г. выросло на 18%. Средний доход с абонента (ARPU) за 12 месяцев повысился на 17%. В первую очередь за счет увеличения потребления услуг передачи данных. Этот показатель вырос на четверть в годовом сопоставлении и достиг 5,2 ГБ в месяц на одного клиента, в среднем. В общей сложности на конец 2020 г. оператор обслуживал более 12,2 млн. пользователей мобильного интернета. Из них около 7,3 млн. применяют для подключения технологии связи четвертого поколения.

Напомним, после получения соответствующей лицензии, в июне было начато строительство сети LTE 900 в сельской местности, а также подписаны меморандумы с другими операторами связи об ее совместном развитии. На конец минувшего года эту технологию поддерживали уже свыше 800 базовых станций Vodafone. Общее же количество базовых станций 4G за год увеличилось в полтора раза и достигло 10,7 тыс. Таким образом, покрытие сети скоростного мобильного интернета за 12 месяцев выросло с 69 до 81% населения. Причем компания вкладывала средства не только в расширение покрытия, но в повышение пропускной способности. Свидетельством результативности этой деятельности можно считать первое место в рейтинге Ookla Speedtest.

Говоря о стратегических направлениях развития «Vodafone Украина» на ближайшую перспективу, Ольга Устинова акцентировала внимание на продолжении инвестиций в увеличение покрытия LTE до 90% и емкости сети, а также наращивание количества потребителей услуг передачи данных. Также, в тесном сотрудничестве с глобальным Vodafone, оператор продолжит осваивать перспективные технологии связи пятого поколения 5G и интернета вещей IoT. Отметим, что за два года количество SIM-карт IoT увеличилось на 72%, а активнее всего бизнес использует такие решения для отслеживания транспорта и техники. Кроме того, в фокусе развитие конвергентного направления. Подразумевается расширение бизнес возможностей за счет органического роста сети фиксированного интернета или поглощения других игроков на рынке.

Руководитель «Vodafone Украина» отметила, что прошлый год прошел под знаком пандемии Covid-19, повлиявшей на многие аспекты жизни и ведения бизнеса. При этом телеком оказался в фарватере обеспечения дистанционной работы и обучения для миллионов людей. Компания адаптировала рабочие процессы к условиям карантинных ограничений. В период жесткого карантина 80% сотрудников трудились удаленно, а на адаптивном – 50%. Предприятие покрывает затраты на лечение работников от коронавируса. Кроме того, на различные инициативы, связанные с противостоянием пандемии, направлено около 60 млн. грн. Пришлось несколько сократить и оптимизировать работу фирменной розничной сети с акцентом на развитие онлайн продаж.

Был сформирован ряд специальных «антикризисных» предложений для клиентов. Интересно также, что на фоне борьбы с Covid-19 и мер по социальному дистанцированию на 25% до 3,5 млн. выросло количество пользователей мобильного приложения для самообслуживания абонентов My Vodafone.

Развивая тему перспективных направлений Андрей Отрощенко, директор по маркетингу «Vodafone Украина», отметил, что усилия будут направлены на развитие цифровых продуктов для массового рынка (My Vodafone и TV Platform) и организаций (IoT, Smart City), прогрессивных решений для аналитики, автоматизации CVM (Customer Value Management – управление прибыльностью клиентской базы) и RTM (Real-Time Marketing), Ad Tech (системы автоматизации рекламы) и Programmatic (персонализированная реклама).

Скажем, доход от сервисов BigData и продвинутой аналитики за год увеличился на 81%. Оператор использует обезличенные данные абонентов для формирования адресных предложений для бизнес-клиентов. В период пандемии спрос на такие услуги заметно повысился.

Уже два года на рынке присутствует IT SmartFlex, дочерняя компания «Vodafone Украина», которая специализируется на разработке отраслевых решений для телекома. В частности, ее специалистами была создана и запущена в прошлом году в работу платформа Omnibulk-channel Messaging (OBM). Система предназначена для проведения массовых целевых рассылок мультиканально: через SMS, push-уведомления, Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram, электронную почту. Это позволило заменить решение стороннего разработчика на собственное, адаптированное под нужды оператора и используемые системы ИТ-инфраструктуры.

Также в минувшем году Vodafone получил сертификацию ISO-27001 и соответствие уровню Tier-III на свой центр облачного хранения данных, что позволило расширить участие в тендерах различного уровня на предоставление доступа к IaaS.

В заключение Андрей Отрощенко детально рассказал об изменениях в позиционировании группы Vodafone с новым лозунгом Together we can («Вместе мы сможем»).

