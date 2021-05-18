Может ли виртуальный двойник заменить вас?

18 мая 2021 г., 14:05

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Недавно в European Business Association с коллегами из маркетинга обсуждали потенциал трансформации туристической отрасли при помощи виртуальной и дополненной реальности.

Эти инструменты открывают безграничные возможности персонализации продуктов виртуального туризма. Но все, что создано во благо может быть использовано и против вас в next digital normal. Так Federal Bureau of Investigation (FBI) предостерегают, что Deepfake становится одной из самых больших угроз ближайших лет. Это касается и новостей с подмененной или искаженной картинкой, и таких привычных инструментов работы «на удаленке», как видеоконференции.

Многие пользуются персонализированным фоном. Но уверены ли вы, что человек, с которым вы разговариваете в Zoom, именно тот, кого вы видите на картинке? Дальше больше, использование алгоритмов синтеза изображений может создавать людей, места, события, которых не существует.

Хао Ли, глава Pinscreen, стартапа, который использует ИИ для создания цифровых аватаров, сообщил Insider, что количество дипфейков в Интернете удваивается почти каждые шесть месяцев. Компания по обнаружению дипфейков Sensity также обнаружила аналогичный экспоненциальный рост — более 85 тыс. видео в декабре 2020 г. по сравнению с 49 тыс. в июне и 24 тыс. в декабре 2019 г.

А еще на днях британская Flawless запустила сервис TrueSync, который с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров, подстраивая движения их губ и лицевых мышц под любую озвучку. Как будто бы дело благое — теперь можно повысить качество локализованных версий фильмов, но как обычно и эту разработку можно использовать иначе.

Так что уезжая в отпуск стоит убедиться, что ваш цифровой двойник не участвуете в онлайн конференциях вместо вас. Хотя может за две недели никто и не заметит подмены на искусственный интеллект.

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