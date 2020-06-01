Монитор Philips 242B1V обеспечит конфиденциальность

1 июня 2020 г., 16:25

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Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый (видимая часть 23,8 дюймов/60,5 см) ЖК-монитор Philips 242B1V. Новинка разработана с целью помочь профессионалам повысить продуктивность и одновременно защитить конфиденциальные данные и контент от посторонних глаз. Устройство оснащено IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080) и технологией SmartImage, которая призвана обеспечить оптимальное отображение фото и видео.



Монитор Philips 242B1V обеспечивает конфиденциальность благодаря оперативно включаемому режиму защиты от подглядывания, что может быть полезно при использовании в офисах с открытой планировкой и коворкингах. Функция Philips Privacy Mode разработана для специалистов и компаний, работающих с конфиденциальными данными и нуждающимися в максимальной приватности. Режим Philips Privacy Mode активируется нажатием кнопки, в результате, экран становится тёмным, если смотреть на него сбоку, при этом сохраняя чёткое изображение, если смотреть под прямым углом. После включения этого режима контент на дисплее будет видеть только пользователь, который находится непосредственно перед монитором.

Помимо конфиденциальности и производительности, новая модель обладает функциями для максимального комфорта в работе. Так, устройство оснащено режимом Easy Read, чтобы гарантировать удобство чтения, сравнимое с чтением с бумаги, и оборудовано подставкой SmartErgoBase, которую можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять, чтобы разместить монитор на оптимальном расстоянии и положении для просмотра. Philips 242B1V также оснащён режимом LowBlue Mode, который сокращает вредное коротковолновое излучение в синей части спектра, и технологией FlickerFree, которая минимизирует мерцание и делает просмотр более комфортным.

В модели Philips 242B1V реализованы три функции, которые помогают экономить энергию при обеспечении максимального качества и комфорта: LightSensor, Power Sensor, технология SmartImage. В то время как датчик LightSensor обеспечивает оптимальную яркость при минимальном энергопотреблении, встроенный Power Sensor отслеживает присутствие пользователя перед устройством и автоматически регулирует яркость экрана, уменьшая её, когда пользователь отходит. Это помогает продлить срок службы устройства и сохранить до 70% расходов на электроэнергию.

SmartImage — фирменная технология Philips, которая оптимизирует производительность дисплея. Основываясь на анализе отображаемого контента, SmartImage адаптирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео.

Монитор Philips 242B1V также соответствует основным экологическим стандартам, включая EnergyStar 8.0, EPEAT* и RoHS.

Сообщается, что монитор Philips 242B1V появится в продаже в середине июня 2020 года по рекомендованной розничной цене 13999 гривен.

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