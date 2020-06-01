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Raspberry Pi получила 8 ГБ RAM и новую версию ОС

1 июня 2020 г., 16:55
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Raspberry Pi получила 8 ГБ RAM и новую версию ОС

В рамках проекта по разработке Raspberry Pi представлена новая версия одноплатного компьютера и операционной системы.

Как сообщается, Raspberry Pi 4 теперь будет поставляться и в варианте с 8 ГБ встроенной оперативной памяти. Чтобы разместить дополнительную память на борту в компоновку чипов на плате внесли некоторые изменения. В минимальной конфигурации предлагается 2 ГБ.

Новая модель станет самым дорогим решением в линейке Raspberry Pi — плата будет предлагаться за $75.

Организация Raspberry Pi Foundation также анонсировала выход обновления своей официальной 32-битной операционной системы Raspberry Pi OS, ранее известной как Raspbian.

В Raspberry Pi OS появился ряд новых приложений, включая Книжную полку (Bookshelf), которая предоставляет доступ к бесплатной литературе, посвященной платформе Raspberry Pi.

Для упрощения работы с Рабочим столом людям с недостаточным зрением предлагается «Увеличительное Стекло» (Magnifier). Был также доработан механизм выбора аудиовыхода, тогда как прежде порт HDMI и аудио-разъем рассматривались как единое устройство.

Кроме того, Raspberry Pi Foundation сообщила о запуске бета-версии 64-битной операционной системы Raspberry Pi OS.


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