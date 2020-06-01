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ST и NUS разработают систему шифрования для защиты от квантовых компьютеров

1 июня 2020 г., 15:55
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ST и NUS разработают систему шифрования для защиты от квантовых компьютеров

Компания ST Engineering, базирующаяся в Сингапуре, и Национальный университет Сингапура (NUS) 29 мая анонсировали совместный проект, нацеленный на создание надёжного и экономичного решения для сетевого шифрования, которое использовало бы независимое от измеряющего устройства квантовое распределение ключей (Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution, MDI-QKD).

Такое решение должно развертываться с минимальными изменениями существующей цифровой инфраструктуры. Оно ориентировано на широкий круг пользователей из отрасли финансовых сервисов, из правительственных учреждений и больниц.

Уже имеющиеся коммерческие системы QKD предназначены для создания ключей между двумя сторонами, которые соединены напрямую. Подход MDI-QKD имеет принципиальную возможность применения в многопользовательских сетях, а кроме того, решает ряд вопросов практической безопасности реализаций QKD.

Альянс ST Engineering и NUS является частью программы Quantum Engineering Programme (QEP), анонсированной в 2018 г., и предназначенной для того, чтобы вывести сингапурскую индустрию на передний край глобальных инноваций, используя результаты передовых исследований научного сообщества.

Го Энг Чун (Goh Eng Choon), президент группы систем кибербезопасности в ST Engineering, сказал: «Ландшафт угроз развивается очень быстро, и мы должны быть готовы к вызовам, которые появятся в эпоху постквантовых вычислений. Технология QKD может использоваться для защиты цифровых коммуникаций, но она также может быть применена для смягчения последствий вредоносного использования будущих квантовых компьютеров для атак на уязвимости и нарушения глобальной экосистемы шифрования. Исследования в области квантовой криптографии и совместная разработка первого в отрасли решения позволят нам изучить потенциал этой технологии, еще больше усилить наш арсенал передовых решений кибербезопасности и закрепиться на рынке QKD».

NUS кроме того сотрудничает с ведущим центром наноэлектроники, imec (Бельгия), разработке интегрированных на чипе квантовых устройств, которые могут использоваться с новой технологией MDI-QKD. Эти инициативы входят в число проектов по квантовым коммуникациям в Центре квантовых технологий (CQT) NUS.


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