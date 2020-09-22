Изготовление носимой электроники станет не сложнее термопечати на футболках

22 сентября 2020 г., 13:35

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Несмотря на многочисленные преимущества носимых устройств (гаджетов, датчиков, дисплеев, генераторов энергии), высокая стоимость и сложность изготовления по-прежнему остаются препятствиями на пути к их коммерциализации.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи из корейского института KAIST разработали новый процесс производства и технологию тестирования механических свойств недорогих носимых устройств.

Процесс, о котором рассказывает статья, вышедшая в журнале Nano Energy, позволит напрямую наносить устройства на одежду горячим прессованием, как сейчас наносят рисунки.

Когда полимерная плёнка подвергается горячему прессованию при температуре ниже её температуры кристаллизации, она переходит в аморфное состояние и плотно прикрепляется к поверхности тканевой основы, заполняя промежутки между нитями. Эти приводят к высокой прочности сцепления, причём вся процедура занимает не более трёх минут.

Авторы продемонстрировали использование своего процесса на практике, изготовив гибкий и прочный носимый трибоэлектрический генератор с рекордной силой сцепления с тканью.

Они заявили, что результаты этого исследования, защищённые корейским патентом, закладывают предпосылки для производства и анализа носимых устройств, использующих в качестве основы ткани и полимеры, и смогут ускорить их выход на коммерческий рынок.

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