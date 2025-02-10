Міркування CEO OpenAI щодо майбутнього AI

10 февраля 2025 г., 17:35

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Сем Альтман опублікував есе з поглядом на майбутнє штучного інтелекту, його економіку та вплив на суспільство. Компанія бачить AGI (штучний загальний інтелект) як наступний етап в еволюції людських інструментів – після електрики, транзистора, комп'ютера та інтернету.

Ключові спостереження про економіку AI вражають: інтелект моделі зростає пропорційно до логарифма витрачених ресурсів, вартість використання падає приблизно в 10 разів кожні 12 місяців (закон Мура, нагадаю, трактує про подвоєння кількості транзисторів кожні 24 місяці), а соціально-економічна цінність лінійного зростання інтелекту має суперекспоненціальний характер.

OpenAI очікує, що AI-агенти стануть віртуальними колегами – наприклад, у розробці ПЗ вони зможуть працювати на рівні інженера з кількома роками досвіду. І хоча вони не генеруватимуть проривних ідей і потребуватимуть людського контролю, масштаб їхнього застосування може бути величезним.

Цікаво, що Альтман порівнює AI з транзистором – науковим відкриттям, яке добре масштабується і проникає в усі куточки економіки. При цьому Сем визнає ризики, особливо в галузі розподілу благ між працею і капіталом, і пропонує незвичайні ідеї на кшталт надання всім людям «обчислювального бюджету» для використання AI.

Виноску обов'язково прочитайте – мовляв, ми використовуємо термін AGI для ясності, але це жодним чином не впливає на наші відносини з Microsoft. І далі – «ця виноска здається дурною, але ми знаємо, що деякі журналісти спробують отримати кліки, написавши щось дурне, тому ми попереджуємо дурість...».

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