Ціни на флеш-пам'ять NAND можуть впасти більш ніж на 10%

3 января 2025 г., 11:45

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Останні дослідження TrendForce показують, що постачальники NAND Flash зіткнуться зі зростанням рівня запасів і погіршенням попиту на замовлення в І кв. 2025 р., при цьому середні контрактні ціни знизяться на 10-15% у порівнянні з попереднім кварталом.

Хоча падіння цін на пластини, як очікується, зменшиться, замовлення на корпоративні SSD можуть стати певним буфером проти подальшого падіння цін. З іншого боку, клієнтські SSD і UFS, швидше за все, продовжать падіння цін через слабкі продажі побутової електроніки та консервативні настрої покупців.

Оскільки ринок готується до традиційного міжсезоння в 1 кварталі 2025 року, потенційні драйвери, такі як закінчення підтримки Windows 10 і запуск нових процесорів, створюють певні позитивні перспективи. Однак додатки для комп'ютерів зі штучним інтелектом залишаються незрілими і ще не змогли стимулювати споживання.

У першому півріччі 2025 р. головним пріоритетом для постачальників залишається ліквідація наявних запасів твердотільних накопичувачів у клієнтів. Однак постачальникам доведеться знизити контрактні ціни, враховуючи слабкий попит і значний тиск на запаси. TrendForce прогнозує падіння контрактних цін на клієнтські SSD на 13-18% у І кв. в порівнянні з попереднім кварталом.

TrendForce повідомляє, що попит на корпоративні SSD, як очікується, буде рости протягом 2025 року завдяки АІ і корпоративним додаткам для зберігання даних. Однак очікується, що обсяги закупівель знизяться в першому кварталі через сезонну слабкість.

З боку пропозиції деякі постачальники зміщують акцент на продукти великої ємності (>60 ТБ), щоб задовольнити очікуваний попит у наступному році, що призведе до зниження цін на запаси ємністю 16 ТБ і 30 ТБ - потенційно до значних рівнів. В результаті, очікується, що контрактні ціни на корпоративні SSD знизяться на 5-10% в 1кв25 в порівнянні з попереднім кварталом.

Що стосується продуктів eMMC, то в І кв. для виробників смартфонів, як очікується, пріоритетним буде розпродаж запасів і вони віддадуть перевагу дешевшим модульним продуктам. Крім того, сезонні піки закупівель для освітніх проектів вже минули, тоді як проекти у сфері телекомунікацій та мережевої інфраструктури стикаються із затримками.

Зіткнувшись зі значним ціновим тиском з боку виробників модулів, постачальники не матимуть іншого вибору, окрім як значно знизити контрактні ціни. Прогнозується, що в І кв. ціни на eMMC впадуть на 13-18% у порівнянні з попереднім кварталом.

Хоча використання UFS продовжує зростати в преміальних смартфонах і автомобільній електроніці, очікується, що загальний слабкий попит на смартфони збережеться в І кв. У поєднанні з ціновою конкуренцією з боку постачальників модулів ці фактори змусять постачальників ще більше знизити ціни на UFS. За оцінками TrendForce, контрактні ціни на UFS знизяться на 13-18% кв/кв в першому кварталі.

TrendForce зазначає, що в умовах невизначеного попиту в першому півріччі і триваючого зниження цін виробники модулів, як очікується, будуть проявляти обмежений інтерес до закупівель пластин, зосереджуючись лише на конкретних специфікаціях в невеликих кількостях.

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