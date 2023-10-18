Counterpoint: світові поставки ПК продовжують нормалізуватися, у 2024 році очікується сильніший підйом

18 октября 2023 г., 11:25

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Світові поставки ПК згідно з даними Counterpoint знизилися на 9% у ІІІ кв. 2023 року, оскільки ринок продовжував перебувати під тиском слабкого попиту на тлі уповільнення споживчих і корпоративних закупівель. Однак світові поставки зростали другий квартал поспіль, чому сприяли помірні сезонні коливання.



Counterpoint повторює, що ринок ПК вже досягнув дна, і очікує на поступове відновлення поставок, а також запуск кількох нових продуктів протягом наступних кількох місяців, особливо моделей з функцією штучного інтелекту.



У ІІІ кв. поставки Lenovo продемонстрували однозначне зниження у відсотковому вираженні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, випередивши більшість виробників ПК, за винятком HP. Остання за квартал продемонструвала середнє однозначне зростання у відсотковому вираженні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки компанія отримала вигоду від стійкого споживчого та освітнього попиту. Однак інші виробники ПК першого рівня, такі як Dell, Apple і Asus, все ще намагаються знайти необхідні драйвери для збільшення поставок по всьому світу. «На щастя, зараз ми вступаємо в перший цикл заміни після пандемії COVID-19, а також можемо очікувати на потенційне зростання імпульсу на ринку комп'ютерів зі штучним інтелектом у 2024 році», йдеться у звіті.



Протягом останніх п'яти кварталів виробники ПК наполегливо працювали над вирішенням проблем із запасами і мали складнощі з пошуком нового двигуна зростання для свого бізнесу в галузі ПК. У цьому контексті штучний інтелект став наступною великою подією і, швидше за все, спричинить наступну хвилю відновлення поставок у 2024 році.



Counterpoint очікує, що ПК зі штучним інтелектом матимуть 50% середньорічного приросту за 10 років з 2020 року і домінуватимуть на ринку після 2026 року з очікуваним рівнем проникнення понад 50%. Intel, Qualcomm та інші виробники процесорів для ПК тісно співпрацюють з виробниками систем над створенням основних моделей наступного покоління. Аналітики прогнозують випуск багато нових продуктів після IV кв. 2023 року, що ознаменує нову главу для індустрії ПК.



Counterpoint вважає, що наступного року обсяг поставок на світовому ринку ПК повернеться до рівня, який був до COVID-19, завдяки заміні Windows 11, наступній хвилі пристроїв на базі Arm та комп'ютерів зі штучним інтелектом. Хоча на початковому етапі AI-комп'ютери можуть не отримати великої популярності, аналітики вважають, що зі збільшенням кількості додатків у всьому світі таки пристрої можуть досягти значного прогресу у другому півріччі 2024 року.

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