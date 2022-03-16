Мінцифра створила вебсайт для збору криптовалюти на підтримку України

16 марта 2022 г., 12:15

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«Міністерство цифрової трансформації України» разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запускають офіційний вебсайт «Aid For Ukraine» для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та програм гуманітарної допомоги.

Вебсайт містить перелік всіх офіційних гаманців міністерства. Жертвувати криптоактиви можуть користувачі з усього світу. Для цього необхідно тільки обрати бажану суму із запропонованих криптоактивів, під'єднати гаманець і підтвердити переказ.

Зібрані кошти буде витрачено на потреби Збройних Сил України, а також:

інформаційну протидію російській пропаганді;

світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні;

кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури;

забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів;

придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

Процес збору коштів буде відстежуватися в режимі реального часу на вебсайті. Загальна сума коштів буде підсумована та виражена в доларах США за курсом Coingecko.

Технологічну реалізацію ініціативи «Aid For Ukraine» забезпечують блокчейн-компанія Everstake та криптобіржа FTX, яка конвертує зібрані кошти в криптоактивах у долари. Станом на сьогодні на офіційні гаманці Мінцифри надійшло 52 млн дол. у криптоактивах.

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