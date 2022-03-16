Intel виділяє 36 мільярдів доларів на будівництво заводів у Європі

16 марта 2022 г., 13:27

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Компанія Intel оголосила, що планує інвестувати понад 33 мільярди євро (36 мільярдів доларів) у розвиток виробництва чіпів у Європейському Союзі.



Виробник чіпів із Санта-Клари заявив, що в рамках інвестицій побудує два нових заводи в Німеччині. Ці фабрики задіють найсучасніші технології виробництва чіпів з нормами 2 нм.



За словами Intel, будівництво планується розпочати в першій половині 2023 року, а виробництво буде введено в дію в 2027 році за умови відсутності регуляторних проблем.



У фірмі зазначили, що Німеччина є ідеальним місцем для створення нового мегасайту "Silicon Junction" через інженерні таланти та інфраструктуру, а також наявну екосистему постачальників і клієнтів.



Приблизно 17 мільярдів євро буде інвестовано в німецькі потужності, повідомляє Intel, додавши, що очікує, що інвестиції створять 7000 робочих місць протягом будівництва та 3000 постійних робочих місць на самих фабріках.



Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив у заяві, що заводи допоможуть відновити баланс світових потужностей кремнію та створити більш стійкий ланцюг постачання. Згідно з повідомленням The Financial Times, вони отримають мільярди євро державної допомоги.



Intel також пообіцяла створити новий центр досліджень і розробок та дизайну у Франції, а також інвестувати в дослідження та розробки, виробництво та послуги в Ірландії, Італії, Польщі та Іспанії.



Очікується, що приблизно 12 мільярдів євро буде інвестовано в подвоєння виробничих площ заводу в Лейксліпі, Ірландія, де використовуються менш передові технології. Intel заявила, що витратить понад 30 мільярдів євро в Ірландії, коли розширення буде завершено.



Intel заявила, що "веде переговори" про нове виробництво вартістю 4,5 мільярда євро у Італії.



Аналітики вважають, що Європа намагається зменшити свою залежність від Азії та США щодо виробництва напівпровідників, але створення фабрик коштує мільярди доларів.



Intel, одна з трьох виробників чіпів разом з TSMC і Samsung, заявила, що інвестиції є частиною більш широкого пакету, завдяки якому компанія інвестує до 80 мільярдів євро в Європі протягом наступного десятиліття.



Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, минулого місяця оголосила про новий Європейський закон про чіпи, який дозволить виділить 15 мільярдів євро додаткових державних і приватних інвестицій до 2030 року. Це на додаток до 30 мільярдів євро державних інвестицій, які раніше були призначені.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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