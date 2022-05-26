Microsoft Build 2022: тестовий хмарний ПК для розробників

26 мая 2022 г., 12:25

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В рамках чергової щорічної конференції для розробників Microsoft Build 2022 відбувся анонс хмарного сервісу Dev Box. Заснована на технологіях Azure Virtual Desktop, нова служба призначена для створення віртуальних ПК з Windows та всім необхідним для розробки програмним забезпеченням.

Команди розробників зможуть заздалегідь налаштувати Dev Box для конкретних проєктів та завдань, щоб мати можливість за необхідності за лічені хвилини отримувати середовище, готове для створення та запуску їх додатків. Водночас ІТ-адміністратори отримають уніфіковане управління, безпеку та відповідність вимогам, використовуючи Windows 365 для інтеграції Dev Box з Intune та Microsoft Endpoint Manager.

Під'єднатися до сервісу Microsoft Dev Box можна буде через браузер будь-якого пристрою на різних платформах. Крім того, віртуальні машини підтримують будь-яку IDE, SDK або інструменти, що працюють поверх Windows.

Dev Box насамперед адресований розробникам, які реалізують проєкти, що мають конфлікти ПЗ та залежності, через які суттєво ускладнюється обслуговування робочих станцій. Рішення підійде як розробникам настільних ПК та мобільних пристроїв, так і IoT-розробникам. Своєю чергою кросплатформні програми можна створити за допомогою Windows Subsystem for Linux.

Розробники зможуть створювати та видаляти не один Dev Box або навіть розпаралелювати завдання на кілька віртуальних машин. Спеціалісти, що працюють над застарілими програмами, зможуть підтримувати Dev Box для старіших версій програм, щоб оперативно створити середовище, здатне відтворювати та діагностувати критичні проблеми у замовників в міру їх появи.

Наразі служба Microsoft Dev Box доступна в закритій попередній версії, а протягом найближчих кількох місяців буде запущена як загальнодоступна попередня версія. Охочі взяти участь у тестуванні Dev Box можуть реєструватися на вебсайті Microsoft. http://aka.ms/devbox-signup

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