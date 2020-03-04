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McAfee приобрела Light Point Security, разработчика изоляции веб-среды

4 марта 2020 г., 10:25

McAfee приобрела Light Point Security, разработчика изоляции веб-среды

McAfee официально объявила о сделке, в рамках которой будет приобретена  Light Point Security, разработчик изолированной программной среды для  работы с сайтами. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Компания Light Point Security была основана в 2012 г. бывшими сотрудниками Агентства национальной безопасности США Зули Гонсалес (Zuly Gonzalez) и Бо Адкинсом (Beau Adkins).

Основная идея стартапа состояла в том, чтобы ограничить сотрудников компани от вредоносных сайтов. Созданная платформа Light Point позволяет обрабатывать страницы сайтов в специальной песочнице, откуда контент ретранслируется в браузер методом пиксельного отображения.

Как ожидается, McAfee будет использовать разработки Light Point по изоляции сайтов своей платформе Unified Cloud Edge, который уже включает McAfee Secure Web Gateway и MVISION UCE.


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