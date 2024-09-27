Salesforce купує стартап Zoomin, щоб посилити розробку АІ-агентів

27 сентября 2024 г., 13:25

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Salesforce оголосила про придбання ізраїльскої компанії Zoomin Software, яка пропонує інструменти для обробки неструктурованих даних.

Сума угоди не оголошується, але наглядача ринку вважають, що вона складає. приблизно 450 мільйонів доларів. До цього моменту стартам Zoomin вже залучив близько 70 мільйонів доларів венчурного капіталу від Bessemer Venture Partners, General Atlantic, Viola Growth та Salesforce Ventures

Salesforce був одним із перших інвесторів Zoominfo, зробивши стратегічну інвестицію в компанію у 2018 році, менш ніж через рік після її заснування. З роками ця співпраця посилилася, і на початку цього року компанії запустили спільний продукт.

Zoomin розробляє платформу доставки контенту, яка дозволяє обробляти неструктуровані дані, щоб зробити їх більш доступними для моделей і систем штучного інтелекту. Її рішення використовують Dell Technologies та Mastercard.

Згідно з планом Salesforce, планується інтегрувати технологію Zoomin з новою платформою Agentforce, яка була анонсована на початку цього місяця на щорічній конференції Dreamforce. Це рішення допомагає компаніям розробляти автономних агентів AI, здатних приймати складні рішення і міркувати.

Salesforce стверджує, що її АІ-агенти Agentforce набагато простіші та точніші. Оскільки платформа зосереджена на створенні автономних агентів, які можуть виконувати складні завдання з мінімальними витратами, вони можуть бути набагато кориснішими, забезпечуючи більшу цінність для організацій.

В компанії вважають, що АІ-агенти зможуть швидко просіювати величезні обсяги неструктурованої інформації, наприклад, рукописні документи, щоб знайти інформацію, необхідну для відповіді на запити користувача. Продавці можуть отримати вигоду від глибшого розуміння поведінки та вподобань клієнтів. Вони також можуть отримати вигоду від більш досконалих варіантів самообслуговування, зазначили у Salesforce.

Співзасновник і генеральний директор Zoomin Гал Орон (Gal Oron) зазначив, що це придбання є природним кроком, враховуючи довготривале партнерство його компанії з Salesforce. «Оскільки організації прискорюють трансформацію свого корпоративного АІ, наша спільна місія полягає в тому, щоб підтримати їх і переконатися, що AI не наштовхнеться на стіну даних», - підкреслив він.

У Salesforce заявили, що угода, як очікується, буде закрита в січні 2025 року.

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