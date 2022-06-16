Lenovo відкриває свій перший європейський виробничий майданчик в Угорщині

16 июня 2022 г., 17:18

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За повідомленням Lenovo, компанія офіційно відкрила своє перше виробниче підприємство у Європі. Цей завод розташований в Улло, Угорщина, та спеціалізується насамперед на створенні серверної інфраструктури, систем зберігання та високопродуктивних робочих станцій ПК для клієнтів у Європі, на Близькому Сході та в Африці.



Зазначається, що на об'єкті вже працює понад 1000 штатних співробітників, які займають різні інженерні, управлінські та операційні посади, та їх кількість продовжує зростати у міру того, як об'єкт виходить на повну потужність.



Вибір цього майданчика пояснюється наявністю розвиненої інфраструктури, наявністю кваліфікованої робочої сили та розташуванням у центрі Європи. Крім того, частина інвестицій Lenovo була підтримана місцевими органами влади через Угорське агентство з просування інвестицій (HIPA).



Франсуа Борнібус, старший віцепрезидент та президент компанії Lenovo в EMEA, прокоментував: «З офіційним відкриттям нашого виробничого підприємства в Угорщині ми досягли важливої ​​віхи в оптимізації та розвитку нашої глобальної виробничої мережі. Розташування в Угорщині з хорошими транспортними комунікаціями робить нас набагато ближчими до наших європейських клієнтів, тому ми можемо задовольняти та підтримувати їх потреби, залишаючись в авангарді інновацій. Оскільки наш бізнес продовжує зростати по всьому світу, цей новий об'єкт відіграватиме ключову роль у наших планах щодо забезпечення майбутнього успіху та більш стійкого, швидкого та ефективного впровадження інтелектуальних технологій для всіх у Європі».



Роберт Есік, генеральний директор Угорського агентства з просування інвестицій (HIPA), додав: «Ми раді, що Lenovo, лідер галузі з багаторічною історією світового виробництва, вирішила співпрацювати з нами та розмістити своє нове підприємство в Угорщині. Тепер, коли майданчик офіційно відкритий, ми очікуємо побачити нові можливості співпраці для місцевих постачальників, які зроблять свій внесок у квітуче економічне середовище Угорщини».



Новий майданчик площею майже 50 тис. квадратних метрів розміщений у двох будинках по три поверхи кожен та є одним з найбільших виробничих підприємств Lenovo. Виробнича лінія може випускати понад 1000 серверів та 4000 робочих станцій на день, кожна з яких створюється спеціально для вимог замовника. Інноваційні засоби автоматизації використовуються всюди, у тому числі система управління будинком, що працює в цехах та логістичній зоні для контролю температури, вологості, стану активів та роботизованого маркування DIMM. Це дозволяє Lenovo підтримувати оптимальний контроль якості своєї продукції.



Новий спеціально збудований будинок був оснащений сонячними панелями потужністю 0,5 МВатт. Складання пристроїв на місці також значно скорочує дальність перевезення цих продуктів, забезпечуючи більш ефективні та стійкі варіанти транспортування. Заявлено, що це у поєднанні з інноваційними виробничими процесами, такими як запатентований Lenovo процес низькотемпературного лютування, допоможе Lenovo досягти своїх наукових цілей у сфері клімату.



Підприємство в Угорщині є частиною глобальної стратегії Lenovo з виробництва та ланцюжка постачання, яка обслуговує клієнтів на 180 ринках з більш ніж 35 виробничих майданчиків по всьому світу, включаючи Аргентину, Бразилію, Китай, Німеччину, Угорщину, Індію, Японію, Мексику та США. Lenovo широко відома своєю глобальною моделлю гібридного виробництва, яка включає як власне, так і контрактне виробництво. Це ключове джерело конкурентної переваги для компанії, оскільки вона забезпечує більшу ефективність та контроль над розробкою продукту та операціями ланцюжка постачань, дозволяючи більш ефективно реагувати на потреби клієнтів.



Зазначається, що крім створення нових робочих місць в Улло та його околицях, Lenovo продовжує підтримувати місцеву спільноту за допомогою благодійної діяльності, такої як пожертвування технологій для місцевих шкіл та благодійних організацій.

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