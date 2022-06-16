Донори та партнери допомагають МОН здійснювати цифрову трансформацію освіти

16 июня 2022 г., 15:55

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В умовах воєнного стану дистанційне навчання, цифрові послуги та рішення набувають критичного значення для забезпечення безперервності навчального процесу в Україні, тому на початку березня «Міністерства освіти та науки» розгорнуло роботу над залученням якомога більшої кількості донорів, організацій та представників бізнес-сектору до підтримки цифрової освіти в Україні.

Попередній досвід підтримки дистанційної освіти в Україні під час пандемії, зокрема запуск «Всеукраїнської школи онлайн» дозволив не починати роботу від початку, а продовжити створення та модернізацію цифрового контенту. За підтримки «Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ» платформа ВШО наповнюється оновленими курсами для 5-11 класів, здійснюється розроблення нового контенту відповідно до освітніх програм. ЮНІСЕФ також підтримав модернізацію платформи та створення додаткового функціонала для вчителів, наприклад, можливість проєктувати власні курси на базі платформи.

У співпраці з офісом War Child в Нідерландах розпочалося розроблення контенту з елементами гейміфікації для учнів 1-4 класів з математики та читання. Контент розробляється у співпраці з українськими експертами відповідно до затверджених освітніх програм та буде доступний у форматі застосунку.

Крім того, команда німецького видання Klett Publishers у співпраці з українським видавництвом «Ранок» розпочала розроблення цифрових інтерактивних версій підручників для початкової школи. Контент покриватиме всі предмети обов’язкової програми та буде доступний уже на початку нового навчального року.

Save the Children надає підтримку з адаптації контенту платформи Code.org – онлайн-ресурсу з вивчення інформатики в межах шкільної програми. Разом із командою Code.org незабаром розпочнеться проведення всеукраїнської освітньої кампанії з популяризації вивчення інформатики серед дітей. Крім того, наприкінці травня МОН та «Мінцифри» відновили роботу з командою EU4Digital та підписали спільний меморандум про актуалізацію шкільної програми з інформатики.

Видавництво Mozaik також надало безплатний доступ до програмного забезпечення mozaBook для учнів та вчителів України.

Важливо, що разом із донорами МОН проводитиме спеціальні тренінги для вчителів із використання нових інструментів. Учителі зможуть застосовувати контент в навчальному процесі як основний або додатковий матеріал та відстежувати прогрес учнів.

Увага донорів також фокусується на доступі до топового контенту для українських університетів. На сьогодні досягнуто домовленості з лідерами ринку онлайн-навчання – платформами Couresera, Udemy та edX про надання безплатного доступу до курсів українським студентам.

Для допомоги університетам освоювати цифрове навчання та освітні цифрові сервіси «Міжнародний фонд «Відродження» сприяв створенню команди підтримки та промоції дистанційного навчання серед закладів вищої освіти. Разом із МОН команда працює над технічною підтримкою університетів щодо доступу до різноманітних платформ, проводить вебінари для представників ЗВО, відповідальних за цифровий компонент навчання.

У співпраці з Tech To The Rescue команда розробляє вебпортал для збору інформації про можливості використання онлайн-платформ, а також успішні приклади використання та адаптації контенту в процесі навчання українськими університетами. Портал планують запустити до початку нового навчального року.

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