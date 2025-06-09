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Kyivstar наростила дохід у І кв. на 37% до 255 млн дол.

9 июня 2025 г., 12:35
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Оператор мобільного звʼязку Kyivstar оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року. 
 
Загальний операційний дохід компанії сягнув 255 млн дол., що на 37% більше за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток зріс до 44 млн дол., тут зростання на 22%. Маржа сягнула 17,3%.
 
Adjusted EBITDA за квартал досягла 140 млн дол., що на 50,5% більш, ніж рік тому, при цьому маржа EBITDA склала 54,9%. Це — реальний показник стабільного росту бізнесу навіть у складних умовах, зазначається у прес-релізі.
 
«Kyivstar Group продовжує створювати вартість для клієнтів і акціонерів, використовуючи свою лідерську позицію на ринку і інноваційні цифрові сервіси, - коментує результати CEO компанії Олександр Комаров. - Наші результати за перший квартал підтверджують силу цифрової стратегії Kyivstar, а також підтримку інвестицій у ключові сфери майбутнього — від завершення поглинання Uklon до збільшення частки в Helsi».
 
Kyivstar повідомив, що активно нарощує клієнтську базу цифрових продуктів. Кількість користувачів мультиплей (тих, хто користується хоча б однією цифровою послугою крім голосового зв’язку чи 4G) збільшилась на 40,7% до 6,1 млн осіб, що становить майже 30% активної мобільної аудиторії. Загалом цифровими застосунками Kyivstar (MyKyivstar, Kyivstar TV, Helsi) користуються понад 10 млн активних користувачів щомісяця — на 33% більше, ніж торік.
 
Серед стратегічних віх кварталу відмічається: старт процесу виходу Kyivstar Group на Nasdaq через угоду зі спеціалізованою компанією Cohen Circle Acquisition Corp., завершення поглинання Uklon - найбільшого українського сервісу таксі і доставки - за приблизно 155 млн дол., а також збільшення частки у Helsi - найбільшій цифровій платформі в охороні здоров’я України.

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