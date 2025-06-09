Xanadu представляє перший фотонний кубіт із захистом від помилок на кристалі

9 июня 2025 г., 11:45

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За заявою Xanadu, компанія досягла важливої ​​віхи у розробці масштабованого квантового обладнання, створивши стійкі до помилок фотонні кубити на інтегрованій чіп-платформі. Цей фундаментальний результат у дорожній карті Xanadu, перша в історії демонстрація таких кубітів на чіпі, опубліковано в журналі Nature.



Цей прорив заснований на недавньому анонсі Xanadu системи Aurora, яка вперше продемонструвала всі ключові компоненти, необхідні для створення модульного, мережного та фотонного квантового комп'ютера, що масштабується. Завдяки цій останній демонстрації надійного створення кубитів із використанням фотонних чіпів на основі кремнію, Xanadu ще більше зміцнює масштабованість своєї архітектури.



Квантові стани, отримані в цьому експерименті, відомі як стани GKP, складаються з суперпозицій багатьох фотонів для кодування інформації із захистом від помилок - необхідної вимоги для майбутніх квантових комп'ютерів. Ці стани дозволяють виконувати логічні операції з використанням детермінованих методів, сумісних з кімнатною температурою, і вони підходять для взаємодії між чіпами з використанням стандартних оптоволоконних з'єднань.



Демонстрація генерації фотонних кубитів стала можливою завдяки низці ключових технологічних досягнень команди Xanadu, яка займається апаратним забезпеченням. До них відносяться розробка детекторів з роздільною здатністю по числу фотонів з ефективністю детектування вище 99%, виготовлення спеціалізованих хвилеводів з нітриду кремнію з ультранизькими втратами на платформах з пластинами діаметром 300 мм, а також впровадження власної передової технології оптичного упакування.



"Стани GKP в певному сенсі є оптимальними фотонними кубитами, оскільки вони дозволяють використовувати логічні вентилі та корекцію помилок при кімнатній температурі та за допомогою відносно простих детермінованих операцій", - говорить Закарі Вернон (Zachary Vernon), технічний директор з апаратного забезпечення в Xanadu. «Ця демонстрація є важливою емпіричною віхою, що показує наші недавні успіхи у зниженні втрат та підвищенні продуктивності в галузі виробництва мікросхем, проєктування компонентів та ефективності детекторів».



Наступна перешкода на шляху до створення фотонного квантового комп'ютера промислового масштабу залишається ясною: подальше зниження оптичних втрат дозволить отримати якісніші стани GKP, які підходять для стійкості до відмов. Зазначається, досягнувши ще однієї важливої ​​віхи у своїй дорожній карті з апаратного забезпечення, Xanadu, як і раніше, зосереджена на подальшій оптимізації процесів виробництва та фотонного упакування для зниження оптичних втрат на всій своїй платформі.

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