iPhone 16 очолює світові продажі смартфонів у I кв.

9 июня 2025 г., 13:35

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Базова версія iPhone 16 стала найпопулярнішим смартфоном у світі за підсумками I кварталу 2025 року, згідно з даними Global Handset Model Sales Tracker компанії Counterpoint Research. Це перше повернення стандартної моделі iPhone на лідерські позиції у квартальному рейтингу за останні два роки.

Apple втримала п’ять позицій у першій десятці найпродаваніших моделей, як і рік тому. Частка цих десяти моделей у загальних глобальних поставках залишилась стабільною, однак збільшилася частка пристроїв у ціновому сегменті до $100.

Найбільше зростання продажів базової моделі iPhone 16 зафіксовано в Японії та регіоні Близького Сходу та Африки (MEA). У Японії на показники вплинули покращення економічних умов та оновлені правила субсидування.

iPhone 16 Pro Max та iPhone 16 Pro посіли друге і третє місця відповідно. На китайському ринку їх продажі частково обмежили державні субсидії для моделей дешевших за ¥6000, а також зростання конкуренції з боку Huawei. Втім, частка Pro-моделей залишилася стабільною: майже половина загальних поставок iPhone протягом трьох кварталів поспіль.

Модель iPhone 16e дебютувала у березні та одразу посіла шосте місце у світовому рейтингу. Незважаючи на вищу ціну порівняно з iPhone SE 2022 року, очікується, що вона перевершить попередника за річними обсягами.

Samsung Galaxy S25 Ultra опустився на сьоме місце, тоді як рік тому S24 Ultra був п’ятим. На зміну позиції вплинув скорочений період продажів нової моделі. Попри це, серія S25 забезпечила 25% квартальних поставок смартфонів Samsung, а також позначила посилення інтеграції з AI-рішеннями.

Бюджетна модель Galaxy A16 5G піднялась до п’ятого місця, демонструючи 17% зростання в річному вимірі. Основним ринком стала Північна Америка, де модель надійшла у продаж у січні. Додаткове зростання забезпечили регіони APAC, LATAM та MEA.

Galaxy A06, ще одна недорога модель Samsung, піднялась на чотири позиції у порівнянні з попередником. Продажі активізувалися у регіонах MEA, LATAM та APAC. Усього сегмент смартфонів до $100 забезпечив майже 20% глобальних продажів у I кварталі — це найдинамічніший сегмент.

Xiaomi Redmi 14C 4G став єдиною моделлю у десятці, яка не належить Apple чи Samsung. Зростання продажів на 43% рік до року забезпечили переважно ринки MEA та LATAM.

Незважаючи на загальні коливання на ринку, аналітики очікують збереження стабільної частки перших десяти моделей у загальних глобальних продажах. Ключовий фокус OEM-виробників — преміум-сегмент, однак інтерес до доступних моделей зростає, особливо на нових ринках.

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