Квантовые компьютеры можно будет делать по обычной КМОП-технологии

7 апреля 2021 г., 11:45

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Инженеры из стартапа Quantum Motion, основанного сотрудниками Лондонского университетского Колледжа (UCL), в статье для журнала PRX Quantum предположили, что квантовые компьютеры можно будет изготавливать из кремниевых микросхем, используя существующие производственные процессы. В подтверждение этого они успешно продемонстрировали отдельный кубит, реализованный на стандартном кремниевом транзисторном кристалле.

Авторы статьи смогли выделить и измерить квантовое состояние одиночного электрона (кубит) в кремниевом транзисторе, созданным с применением той же технологии КМОП, которая используется для производства современных компьютерных и смартфонных процессоров.

В экспериментах, проводившихся над чипами, охлаждённым до температуры в доли градусов выше абсолютного нуля, они также установили, что спин такого электрона способен сохранять стабильность (квантовую когерентность) до девяти секунд.

Следующим шагом должна стать демонстрация способности массива кремниевых кубитов выполнять квантовые логические операции.

«Чтобы довести транзисторы до того уровня, на котором мы сейчас находимся в области вычислений, потребовалось 70 лет и мы не можем позволить себе потратить еще 70 лет, пытаясь изобрести новые производственные процессы для создания квантовых компьютеров, — сказал Джон Мортон (John Morton), профессор Лондонского центра нанотехнологий при UCL и соучредитель Quantum Motion. — Нам нужны миллионы кубитов и сверх-масштабируемая архитектура, и наше открытие указывает кратчайший путь к выпуску квантовых чипов в промышленном масштабе».

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