Компанія Arm повідомила результати за третій квартал свого 2024 фінансового року.

9 февраля 2024 г., 9:35

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У своєму другому кварталі у якості публічної компанії Arm отримала дохід у розмірі 824 млн дол. - це найвищий показник за всю історію. Показник піднявся на 14% у річному обчисленні та, перевищив середній прогноз у 761 млн дол.

Компанія повідомила про скоригований прибуток на акцію у розмірі 29 центів, що перевищило середню оцінку аналітиків у 25 центів, згідно з даними LSEG.

Повідомляється, що дохід від ліцензування зріс на 18% до 354 млн дол., а дохід від роялті - на 11% до у розмірі 470 млн дол.

У листі до акціонерів Arm генеральний директор Рене Хаас (Rene Haas) пояснив зростання вищими роялті, що стягуються за технологію Armv9. Він також додав, що все більше клієнтів переходять на v9, іноді змішуючи ядра v9 з ядрами v8 в одному пристрої.

Хаас додав, що Arm "продовжує завойовувати частку ринку на зростаючих ринках хмарних серверів та автомобілебудування і це стимулює нові потоки зростання роялті". Він також відзначив, що ринок смартфонів повернувся до зростання, а загальні перспективи ринку напівпровідників покращилися.

"Ми спостерігаємо перехід до все більш і більш високопродуктивних технологій, щоб зловити хвилю і забезпечити виконання робочих навантажень, пов'язаних зі штучним інтелектом, - зауважив Хаас. - Ніхто не хоче відставати з недостатньою продуктивністю, коли з'являється новий додаток. Це прискорило впровадження v9 як з точки зору більшої кількості пристроїв, що використовують його, так і з точки зору більшої кількості пристроїв, що використовують більшу кількість його можливостей".

Arm заявила, що її клієнти відвантажили 7,7 мільярда чіпів Arm протягом другого кварталу, останнього періоду, за який доступні дані.

Прогнозний показник на четвертий фінансовий квартал був встановлений компанією в межах 850-900 мільйонів доларів.

Акції компанії Arm злетіли на 48% після анонсування квартальних результатів. Зростання акцій додало близько 38 мільярдів доларів до ринкової капіталізації компанії.

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