Когда приоритет — надежность 

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Внедрение в компании Koudijs Ukraine гиперконвергентной платформы Lenovo интересно тем, что одним из приоритетов при ее выборе стала надежность.

Для обсуждения деталей проекта с использованием гиперконвергентной платформы Lenovo с использованием технологии Nutanix нам довелось пообщаться с CIO Koudijs Ukraine Владимиром Серебрянским. Он рассказал, что в начале 2019 года международный холдинг De Heus Animal Nutrition, специализирующийся в сфере производства кормов для животноводства, в состав которого входит Koudijs Ukraine, принял решение о расширении своего производства в Украине. Это предусматривало строительство новой площадки в Золочивском районе Львовской области. Для ее обслуживания необходима достаточно производительная вычислительная платформа, которая позволяет синхронизировать базу данных локального подразделения с головным офисом, находящимся в Голландии. А поскольку речь идет о системе автоматизации производства, среди главных требований к ней было обеспечение ее бесперебойной работы. Причем время простоя не должно превышать четыре часа.

Koudijs Animal Nutrition занимает лидирующие позиции в области кормов для сельскохозяйственных животных на глобальном рынке. Компания специализируется на производстве и реализации полнорационных комбикормов, концентратов и премиксов, а также предоставляем клиентам сопутствующие услуги

«Выполнить такие требования с помощью классических серверных платформ было просто невозможно», — отметил принявший участие в обсуждении Роман Кальченко, Solutions Architect компании SIBIS, которая взяла на себя проектирование и внедрение комплексного проекта. «Дело в том, что ни один из ведущих производителей не обеспечивает такого времени восстановления для серверной платформы, находящейся на таком удалении. А держать склад запасных частей, специально организованный для данной локации, было бы слишком накладно. Поэтому выбор был сделан в пользу гиперконвергентной платформы Lenovo».

Роман Кальченко: «Требуемый уровень готовности с ограничением времени простоя серверной платформы не более четырех часов в условиях удаленности заказчика мог быть достигнут только с помощью использования гиперконвергентной платформы Lenovo»

Стоит напомнить, что Lenovo располагает программно-аппаратными платформами ThinkAgile HX3320 с предустановленной операционной средой Nutanix. Эти стоечные серверы высотой 1U могут оснащаться двумя процессорами Intel семейства Xeon Scalable (Xeon SP Gen 2). При максимальном объеме 3 ТБ оперативной памяти TruDDR4 с частотой 2933 МГц, имеется также 10 либо 12 отсеков для размещения 2,5-дюймовых накопителей с «горячей заменой».

Особенностью гиперконвергентной программно-определяемой среды Nutanix является виртуализация пространства хранения данных. Это позволяет распределять по всему имеющемуся объему накопителей всю используемую системой информацию. При этом минимальная конфигурация кластера Nutanix требует три узла. И масштабирование такого кластера выполняется без каких-либо ограничений узлами произвольной конфигурации. Что же касается надежности, то при выходе из строя какого-то узла, вся его вычислительная нагрузка мигрирует на оставшиеся. А располагаемые на встроенных накопителях отказавшего узла данные не теряются, так как дублированы на СХД других узлов.

Именно эта способность Nutanix обеспечить не только автоматическую миграцию виртуальных машин, но и данных при отказе любого узла стала ключевой для обеспечения требуемого уровня готовности в рассматриваемом проекте.

Владимир Серебрянский: "Имеющихся теперь в ИТ-инфраструктуре KoudijsUkraine вычислительных ресурсов более чем достаточно как для обслуживания имеющихся, так и ожидаемых в ближайшее время бизнес-задач"

Как сообщил Владимир Серебрянский, серверная часть проекта включила разворачивание четырех узлов на платформе Lenovo ThinkAgile HX3320 с использованием процессоров Intel Xeon SP 4216 (16 ядер) и Intel Xeon SP 6226 (12 ядер). Каждый узел располагает 192 ГБ оперативной памяти, а его встроенная система хранение включает два SSD на 960 ГБ и четыре жестких диска емкостью 1 ТБ. Для организации кластера используется два коммутатора Lenovo NE1032, располагающих 32 портами 10GE.

Процесс разворачивания этой конфигурации оказался простым и быстрым. Гораздо сложнее было ввести в эксплуатацию корпоративное программное обеспечение холдинга De Heus. Дело в том, что для этого нужно было привлечь польских партнеров. Но из-за карантинных мер им не удалось приехать. Однако все необходимые операции удалось выполнить удаленно, благо среда Nutanix это позволяет. И в настоящее время завершается интеграция внедренной ИТ-платформы в корпоративную инфраструктуру De Heus.

Антон Толмачев, руководитель Lenovo Data Center Group Ukraine: "Наша компания предлагает программно-аппаратные платформы с предустановленной операционной средой Nutanix, которые позволяют быстро разворачивать гиперконвергетные среды"

Владимир Серебрянский поделился своими впечатлениями от первого опыта эксплуатации гиперконвергентного кластера Lenovo. Одним из главных преимуществ этого решения он считает простоту управления с помощью единой консоли, что не требует введения в штат ИТ-подразделения Koudijs Ukraine дополнительных специалистов. А это позволит существенно уменьшить период окупаемости решения. «Имеющихся теперь в ИТ-инфраструктуре Koudijs Ukraine вычислительных ресурсов более чем достаточно как для обслуживания имеющихся, так и ожидаемых в ближайшее время бизнес-задач», — подытожил Владимир Серебрянский.

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