Клієнти Nutanix в Україні зможуть отримувати консультації швидше та зручною мовою

15 февраля 2021 г., 13:05

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Компанія Nutanix оголосила про розширення послуг Xpert Services на території України. Клієнтам тепер стали доступні консалтинг і послуги технічного супроводу від сертифікованих експертів компанії українською та російською мовою на додаток до доступних раніше сервісів англійською мовою. Крім того, значно скорочено час виконання запитів, що потребують фізичної присутності технічного спеціаліста. Це стало можливо завдяки розширенню локальної команди Nutanix Xpert Services.

Xpert Services – це набір послуг консалтингу й технічної підтримки клієнтів безпосередньо від фахівців компанії Nutanix. Вони можуть включати передпроектне обстеження й оцінку, проектування й розгортання віртуалізованої інфраструктури Nutanix, а також її подальшу експлуатацію, підтримку й оптимізацію.

Перевагами Xpert Services є прямий доступ до баз знань і технічної інформації Nutanix, її експертним ресурсам, найкращим практикам й галузевому досвіду, які компанія напрацювала у взаємодії з клієнтами по всьому світу. Відмітною рисою є також високий рівень кваліфікації фахівців, які в обов’язковому порядку проходять навчання й сертифікацію за стандартами Nutanix.

В межах портфеля Xpert Services доступні як сформовані пакети сервісів різних рівнів – для інфраструктур і задач різного масштабу, так і індивідуальний технічний консалтинг та супровід. В останньому випадку доступний частково чи повністю виділений технічний акаунт-менеджер, варіанти постійної чи тимчасової резидентури технічних спеціалістів, віддаленого обслуговування чи виконання робіт на місці.

Для деяких клієнтів важливо мати можливість отримувати підтримку безпосередньо на майданчику ЦОД, що потребує фізичної присутності технічного спеціаліста Nutanix на місці. Розширення ресурсів Xpert Services в Україні дозволить обслуговувати такі запити швидше. Крім того, тепер можна отримати послуги українською й російською мовами, що зазвичай полегшує комунікації з ІТ-командами клієнтів і розв’язання спільних задач.

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