Как современная ситуация повлияла на рынок планшетов?

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Вынужденная необходимость организовать для миллионов людей удаленную работу и дистанционное обучение в условиях пандемии в одночасье привела к резкому росту спроса на соответствующее оборудование и решения. Как именно это отразилось на украинском рынке планшетов, рассказывают поставщики.

Андрей Васильев

руководитель бизнес-направления Prestigio в Украине

В первом квартале сбыт планшетов оставался стабильным. Во втором объем продаж значительно сократился в виду того, что перестраивался розничный бизнес. А вот в третьем наблюдался существенный рост спроса со стороны потребителей.

На ситуацию повлияло также то, что рынок фактически покинули многие бренды второго эшелона (Ergo, Bravis, Nomi, Impression и т.п.), а представители категории «A» значительно сократили свои поставки.

В четвертом квартале уже начал давать о себе знать существенный дефицит продукции из-за глобального перебоя с выпуском компонентов (процессоры, матрицы). Эта проблема окончательно разрешится не ранее марта 2021 г., после того как в Китае запустят в эксплуатацию дополнительные производственные линии.

Сложно выделить какую-то одну самую популярную модель в ассортименте Prestigio, на все находится свой покупатель. Но хотелось бы акцентировать внимание на нашем эксклюзиве – это планшеты детской серии Smart Kids PMT3197 (7 дюймов, 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти) и 8-ядерный флагман Prestigio MultiPad Grace PMT4891 (10,1", 3\32 ГБ).

Если говорить в целом о востребованных пользователями возможностях планшетов, то на сегодня это, пожалуй, диагональ 10 дюймов, процессор – 4 ядра минимум, ОЗУ – 2-3 ГБ, фронтальная камера не менее 5 Мп. В вопросе наличия LTE и 3G приоритетным фактором является цена устройства. Также мы наблюдаем повышенный спрос на возможности контроля контента (так называемый «родительский контроль»).

В целом, оставшиеся на рынке производители поделили между собой долю ушедших брендов категории «B». По данным аналитиков, в первой пятерке лидируют бренды Lenovo и Samsung, с равными практически показателями. Замыкают топ Huawei, Apple и Prestigio. Причем доля Prestigio стремительно растет за счет конкурентов.

Евгений Жовтянский

менеджер по работе с партнерами подразделения планшетов компании Lenovo в Украине

Последние пять лет наблюдалось постепенное сокращение рынка планшетов. Однако третий квартал 2020 г. продемонстрировал глобальный рост продаж. В результате по итогам года, вероятнее всего, итоговые показатели сохранятся примерно на уровне 2019 г. «Новая норма» – работа и учеба в удаленном режиме – спровоцировала повышение сбыта после существенного спада в первом квартале. Большие семьи начали докупать устройства для каждого члена. Повышенный спрос и нехватка комплектующих повлекли за собой дефицит в рынке. Предполагаем, что такая ситуация сохранится до лета 2021 г.

На сегодня среди наших пользователей наиболее популярны планшеты серии Lenovo Tab M10 Plus в металлическом корпусе. Стильные и надежные, они обладают всеми необходимыми характеристиками для работы и обучения в режиме онлайн. IPS-экран 10.3" с разрешением FHD (1920х1200), производительный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon (2.3 ГГц), оперативная память объемом 4 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти превращают устройство в полноценный центр работы и развлечений как дома, так и в дороге. Имеется технология распознавания лиц для разблокировки. Просто и безопасно. К тому же, родители могут регулировать доступ детей к ресурсам и время использования. Планшет даже сможет предупредить о том, что ребенок не держит осанку. А еще устройство снабжено технологией защиты глаз, которая снижает риск переутомления.

В структуре продаж в целом заметно выделяется категория планшетов 10 дюймов на них приходится около 70%. Также мы наблюдаем рост продаж моделей с Wi-Fi. Среди востребованных пользователями возможностей выделяется родительский контроль.

Топ-5 производителей планшетов на украинском рынке отличается от глобальной пятерки: Lenovo, Samsung, Huawei, Apple и Prestigio.

Александр Костюк

директор департамента производства и инноваций компании «Навигатор систем»

Насколько я вижу, рынок планшетов продолжает падать. Это общемировая тенденция и связана она прежде всего с ростом диагонали смартфонов. Как только размер их экрана перешагнул 6 дюймов, планшеты начали сокращаться как класс. Поэтому мы у себя еще полтора года назад перевели это направление в разряд нишевых. Сейчас мы предлагаем планшеты преимущественно корпоративным клиентам (нацполиция, экспедиционные службы и пр.) и в сфере образования. Здесь планшеты по прежнему востребованы. Если первую половину года наблюдалось затишье, то сейчас есть рост. Он меньше, чем на ноутбуки, но есть. Имеющиеся устройства до конца года уже полностью расписаны в различные проекты. Дистанционное обучение, как следствие Covid 19, также стимулировало спрос на планшеты. Но в целом объем продаж все равно будет на 10% ниже, чем в прошлом году, по предварительным оценкам.

Наиболее популярным у нас является защищенный планшет Impression 110ES. Это модель с экраном 10", 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш, на базе Windows. Устройство имеет только Wi-Fi, т.к. рассчитано на использование прежде всего в школе или дома или в кафе, где с подключением нет проблем. Зато Wi-Fi двухстандартный – 802.11ac, для получения максимально возможной скорости передачи данных. Основной его особенностью является защищенный по стандарту IP54 корпус и яркий IPS дисплей, покрытый стеклом Gorilla Glass. В условиях начальной и средней школы это крайне важно, планшет можно уронить с высоты парты или стола, пролить стакан воды и т.п. и с ним ничего не случится. Уровень защиты не просто заявлен, а имеется результаты тестов независимой международной лаборатории. Также наличие клавиатуры и стилуса в комплекте позволяет широко использовать его для различных задач, как в учебе, так и на отдыхе.

Диагональ, которая востребована на сегодня, это 10 дюймов. Т.к. меньшие варианты приближают планшет к смартфону, где он по понятным причинам уступает. Поскольку экран достаточно большой, то, по сути, планшет уже становится ближе к ноутбуку и вопрос наличия 4G отходит на второй план, как правило.

Владимир Сорокин

директор по продажам ноутбуков и планшетов Huawei в Украине

Рынок планшетов в Украине в нынешнем году демонстрирует изменение структуры каналов продаж в пользу онлайн. Доля последнего уже составляет около 30%. При этом есть положительная динамика в общем объеме. По сравнению с прошлым годом, в денежном эквиваленте рост составляет примерно 15%. Однако в количественном выражении сбыт несколько сократился, ориентировочно на 3%.

Безусловно, ситуация, вызванная Covid19, сыграла свою роль. С одной стороны, она привела к росту потребительского спроса. С другой – позволила качественно оптимизировать и улучшить структуру канала продаж. Дефицита на планшеты Huawei в Украине на данный момент нет.

В нашей продуктовой линейке выделяются две модели. Высокую долю внутри продаж Huawei составляет MediaPad T3. Экран 10 дюймов, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ хранилище. Планшет оснащем LTE-модулем и работает на базе Android с фирменным интерфейсом Emotion UI и сервисами Google. Уверенный рост демонстрирует новинка MatePad T10S. Также десятидюймовая, с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилищем, Wi-Fi, Android с фирменным интерфейсом Emotion UI и сервисами Huawei.

Наиболее востребованный размер экрана планшета – 9.5-10.5 дюймов. Устройства с такими характеристиками составляют около 65-70% всех продаж. Оперативная память: ориентировочно 50% приходится на модели с 2 ГБ и до 40% на 3 и 4 ГБ, примерно в равных пропорциях. Устройства с поддержкой подключения к сетям мобильной связи и без пользуются спросом в равной доле. Основная тенденция – рост требований к элементам, определяющих опыт использования в целом (user experience). Это качественный звук, яркий экран с максимальными углами обзора и т.д.

В топ-5 поставщиков планшетов на украинском рынке помимо Huawei входят Lenovo, Apple, Prestigio и Samsung. Изменения последнего года в распределении долей незначительны. Важными факторами, которые влияют на долю, на сегодня являются доступность товара и сроки поставок.

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