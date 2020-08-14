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Diweave начала поставки интерактивных досок Avtek

14 августа 2020 г., 15:35
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Diweave начала поставки интерактивных досок Avtek

Компания Diweave сообщила о начале поставок на украинский рынок нового продукта - интерактивных досок Avtek TT-BOARD 80 Pro и TT-BOARD 90 Pro.

Как отмечается, интерактивные доски Avtek имеют широкий набор функций и возможностей  при доступной цене. Высокоточная инфракрасная технология позволяет использовать 10 точек касания одновременно, панели быстрого доступа с обеих сторон обеспечивают быстрый доступ к основным функциям, а интерактивная полка позволяет быстро менять цвета, просто поднимая перо.

Благодаря использованию фарфоровой поверхности PolyVision e3 TT-Board Pro получает чрезвычайно высокую стойкость и параметры сухого стирания при сохранении высокого качества изображения с проектора. На поверхность можно крепить магниты. Устойчивость поверхности к повреждениям идеально подходит для школьных условий. Стоит отметить, что на новую поверхность действует пожизненная гарантия.

В комплект с доской входит программное обеспечение Avtek Interactive Suite, облегчающее интерактивную работу.

Работать с доской достаточно просто — на определенные действия можно указывать пальцем как на сенсорном экране. А поддержка десяти точек касания одновременно позволяет сразу нескольким ученикам работать вместе на одной интерактивной доске.

Панели ярлыков позволяют быстро получить доступ к наиболее часто используемым ярлыкам, делая использование доски более интуитивно понятным.

Представленные интерактивные доски поддерживают системы Windows Vista 7, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), MAC, Linux, а благодаря стандарту Plug & Play доска не требует драйверов для работы в этих системах.

Интерактивная полка, поддерживающая 3 цвета пера (черный, красный, синий) и функцию ластика. В комплекте 6-ть маркеров.

Крайне важно то, что продукт сопровождается программным обеспечением на украинском языке.

Продукты обеспечиваются гарантией на 36 месяцев.

Рекомендованные розничные цены: Avtek TT-BOARD 80 Pro (1TV051) – 25665 грн.,  Avtek TT-BOARD 90 Pro (1TV110) – 29500 грн.

Интерактивные доски Avtek уже можно приобрести в rozetka.ua, brain.ua и can.ua


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