Итоги недели: сметающий все SolarWinds; Chromium OS по старым ПК; и Oracle в Остин; ленточный картридж на 580 ТБ

21 декабря 2020 г., 3:25

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Пожалуй, самой шумной новостью уходящей недели стало сообщение о масштабном взломе SolarWinds.

Первой подробности о серии атак на госорганы США сообщила компания FireEye, которая и сама оказалась в числе жертв проблемного кода ПО SolarWinds. Последняя признала факт взлома своей платформы для централизованного мониторинга и администрирования, применяемой в крупных сетях для контроля всех подключенных ИТ-ресурсов. Не меньше 18 тыс клиентов SolarWinds использующих Orion установили инфицированные обновления. С учетом того, что в их числе корпорации из списка Forbes500 и почти все госорганы США - включая CISA, Киберкомандование США, Министерство обороны, ФБР - можно представить себе масштабы инцидента. Вредонос получил название SUNBURST и многие эксперты связывают данное вторжение с группой киберпреступников, которые работают на Службу внешней разведки России. Случившееся имеет все шансы стать одним из самых серьезных по последствиям нарушений компьютерной безопасности за последние годы. И следователям еще предстоит разобраться с тем, как у злоумышленников оказался доступ к коду основного продукта SolarWinds.

Не очень удачной выдалась прошедшая неделя и для Google. В понедельник более часа проблемы с доступом испытывали пользователи практически каждой службы компании, где требовалось входить в учётную запись. Google объяснила глобальный простой отключением системы аутентификации и проблемами с квотами внутреннего хранилища. Причем глобальный сбой повторился и на следующий день, во вторник. В течение нескольких часов, пока работа Gmail не нормализовалась, электронные письма, отосланные на эккаунты сервиса, возвращались обратно с ошибкой 550-5.1.1 (отправка на несуществующий адрес). Кроме того, «значительное подмножество пользователей испытывали задержки и/или другое неожиданное поведение Gmail», как сообщила сама Google.

Кроме того, на днях Google получила новый крупный антимонопольный иск в свой адрес — уже третий с октября. Он был направлен в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия) с требованиями обязать Google продать «соответствующие» активы, дабы восстановить конкуренцию на трёх взаимно перекрывающихся рынках: онлайн-поиска и двух областях поисковой онлайновой рекламы. Адам Коэн, директор компании по экономической политике, заявил, что меры защиты, на которых настаивают истцы, приведут к разрушению поисковой системы Google, служащей для предоставления пользователям наиболее релевантных результатов. Тем не менее ожидается, что в ближайшие месяцы давление на Google по антимонопольным вопросам ещё больше усилится.

Еще одна новость в отношение Google была не столь жесткой. Стало известно о поглощении нью-йоркской софтверной фирмы Neverware, провайдера CloudReady, дистрибутива Chromium OS, который позволяет продлить жизнь старых Windows-ПК и Mac, превращая их в устройства Chromebook. Стоит отметить, что Neverware продаёт своё ПО школам и бизнесу, однако имеет и бесплатную версию Home Edition, которую может использовать каждый. Google планирует превратить CloudReady в свой официальный продукт, который будет дополнять коммерческий дистрибутив Chrome OS, распространяемый предустановленным на новых лэптопах.

Раз уж заговорили про операционные системы, стоит упомянуть и новость про официальный выход Huawei HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств. Кроме того, сторонние разработчики получили доступ к системным возможностям HarmonyOS, API и DevEco Studio. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться дальше и, как быстро она появится на доступных пользователям смартфонах.

Тем временем, агентство Nikkei сообщило, не раскрывая источники, что в первом полугодии 2021 г. Apple планирует выпустить до 96 миллионов iPhone, т. е. почти на 30% больше, чем за тот же период в нынешнем году. А за весь следующий год Купертино может поставить до 230 млн смартфонов, то есть на 20% больше, чем будет, как ожидается, выпущено в 2020 г. Наблюдатели отмечают вероятность «суперцикла», когда многие пользователи старых моделей iPhone готовы к обновлению именно сейчас.

Один из заметных поставщиков Apple, компания Broadcom представила результаты четвертого квартала своего 2020 финансового года. Выручка производителя за отчетный период выросла на 12% до 6,47 млрд долл. Интересно, что квартальный оборот полупроводникового направления вырос на 6%, до 4,83 млрд долл., а продажи корпоративного ПО - на 36% до 1,64 млрд долл. Напомню, в портфеле Broadcom решения CA Technologies и корпоративные продукты Symantec. Чистая квартальная прибыль была зафиксирована на уровне 1,32 млрд долл. За год в целом оборот компании вырос на 6% до 23,8 млрд долл., а прибыль до 2,96 млрд долл.

Чистая квартальная прибыль Oracle увеличилась на 6% в годовом сравнении до 2,44 млрд долл. Квартальная выручка компании хоть и не на много, но также выросла - на 2% до 9,8 млрд долл. Как отмечается, направление Cloud services and license support принесло 7,1 млрд долл. Продажи оборудования упали на 7% до 844 млн долл., продажи услуг - также снизились на 7% до 752 млн долл. Стало также известно, что Oracle, одна из старейших компаний Кремниевой долины, переносит штаб-квартиру из Кремниевой долины в г. Остин (Техас). Ранее в техасский Хьюстон переехала Hewlett Packard Enterprise.

Кстати, инженеры HPE, как стало известно на днях, изобрели мемристорный лазер. Частоту его излучения можно смещать электронным образом, причём это изменение сохраняется даже после выключения питания лазера. Помимо упрощения фотонных трансиверов для обмена данными между процессорами, такие устройства могут найти применение в качестве компонентов нейроморфных схем фотоники. Важность этого изобретения состоит в том, что теперь у исследователей есть строительные блоки для создания системы, которая впервые объединяет память, вычислительные ресурсы и высокоскоростные оптические межсоединения на одном чипе.

Про достигнутый успех рапортовали и инженеры IBM, работающие в связке со специалистами Fujifilm, над совершенствованием ленточных накопителей, которые все еще остаются весьма востребованными. Было продемонстрировано 29-кратное увеличение емкости ленточного картриджа – с 20 ТБ до 580 ТБ. Это почти в 32 раза выше ныне используемых LTO-Ultrium. Со стороны Fujifilm вклад состоял в использовании для покрытия лент более мелких частиц феррита стронция вместо стандартных частиц феррита бария. IBM разработала технологию ленточной головки с низким коэффициентом трения, которая может работать с очень гладкими поверхностями новой ленты. Компания также заимствовала из HDD сверхтонкий туннельный магниторезистивный датчик считывания шириной 29 нм. Новый набор сервомеханических технологий для этой системы сделал возможным позиционирование головки с рекордной точностью 3,2 нм, при этом лента перемещается по считывающей головке со скоростью около 15 км/ч.

Intel без особой помпы представила новые накопители из серии Optane, которые по ее утверждению являются самым быстрым из имеющихся на рынке SSD для ЦОД — скорость чтения 7,2 Гбайт/с и записи - 6,2 Гбайт/с, в режиме произвольного доступа блоками 4К производительность достигает 1,5 млн IOPS. В Intel Optane P5800X используются чипы второго поколения 3D Xpoint и они впервые оснащены шиной PCIe 4.0.

Но вернемся к финансовым квартальным отчетам. Компания VMware объявила, что ее выручка за третий квартал составила 2,86 млрд. долл., увеличившись за год на 8%. При этом выручка от продажи подписок, лицензий и решений SaaS выросла на 10% до 1,32 млрд. долл. В свою очередь продажи SaaS выросли на 44% до 676 млн. долл. Чистая прибыль за квартал достигла 704 млн. долл.

Samsung и IBM на уходящей неделе объявили о соглашении по сотрудничеству в области периферийных вычислений, 5G и гибридных облачных решений. Как отмечается, в рамках партнерства компании намерены предоставить решения на базе искусственного интеллекта для Индустрии 4.0.

Ну, и в заключение, очередной рекорд биткоина. Эта криптовалюта впервые преодолела планку в 20 тыс долл. - с начала года прирост составил более 180%. Наблюдатели отмечают, что вероятнее всего это было вызвано тем, что некоторые крупные инвесторы начали переводить свои активы в криптовалюту. Правда, этот рекордный максимум биткоина напомнил многим наблюдателям о том, как эта биткоин стремительно вырос почти до 20 тыс долл. в 2017 году, а затем еще быстрее упал почти до 3 тыс долл. Между тем курс уже достиг очередного пика - $24,273.04 за биткоин.

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