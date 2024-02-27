Intel презентує 288-ядерний процесор Xeon Sierra Forest на MWC 2024

27 февраля 2024 г., 9:35

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У відповідь на вимоги операторів зв’язку щодо енергоефективного масштабування корпорація Intel представила два основних оновлення, які допоможуть зменшити займану площу, енергоспоживання та сукупну вартість володіння (TCO) в мережах з ядром 5G.

Компанія провела попередній показ процесорів Intel Xeon наступного покоління під кодовою назвою Sierra Forest з 288 енергоефективними ядрами (E-ядрами), а також анонсувала комерційну доступність програмного забезпечення Intel Infrastructure Power Manager (IPM) для ядра 5G.

«Постачальники послуг зв’язку потребують більшої ефективності інфраструктури в міру розгортання базових мереж 5G. Оскільки більшість базових мереж 5G сьогодні розгорнуті на процесорах Intel Xeon, Intel має унікальну можливість вирішити ці проблеми з ефективністю. Впроваджуючи нові ефективні ядра в нашу дорожню карту та комерційне впровадження програмного забезпечення Intel Infrastructure Power Manager, постачальники послуг можуть знизити сукупну вартість володіння, одночасно досягаючи неперевершеної продуктивності та економії енергії у своїх мережах», - заявив Алекс Куач (Alex Quach), віце-президент Intel і генеральний директор підрозділу дротових і магістральних мереж. Енергоспоживання та зменшення впливу на інфраструктуру залишаються головними проблемами, з якими стикаються оператори зв’язку при розбудові своєї бездротової опорної мережі 5G.

Дорожня карта процесорів Intel Xeon, представлена на конференції Intel Innovation минулої осені, розширюється шляхом включення чипів з енергоефиктивними ядрами (E-core). E-ядра забезпечать мережевих операторів процесорами, оптимізованими для економії енергії та зниження сукупної вартості володіння. Процесори Intel Xeon наступного покоління під кодовою назвою Sierra Forest, які вийдуть на ринок пізніше цього року, матимуть до 288 ядер і допоможуть операторам підвищити продуктивність на стійку у 2,7 раза. Виробник зазначає, що це найкраща в галузі продуктивність на стійку для робочих навантажень 5G Core.

Нові процесори дозволять мережевим операторам збільшити продуктивність на стійку, віртуальні процесори (vCPU) і продуктивність на ват без значних змін у прикладному програмному забезпеченні. Intel завила, що тісно співпрацює з операторами та постачальниками базового програмного забезпечення для 5G для розгортання нових процесорів і програмного забезпечення Intel Infrastructure Power Manager.

Зазначається, що Intel Xeon є перевіреними та найбільш поширеними процесорами для серверів в індустрії. Завдяки розгалуженій екосистемі партнерів, технологічні досягнення Intel та співпраця з використанням E-ядер допоможуть розкрити потенціал енергозаощадження для більш сталого майбутнього.

Представлене минулого року на виставці MWC 2023, програмне забезпечення Intel Infrastructure Power Manager для ядра 5G продемонструвало, як оператори можуть скористатися перевагами вбудованої телеметрії процесорів Intel Xeon і знизити енергоспоживання процесора без шкоди для ключових показників продуктивності, включаючи пропускну здатність, затримку і втрату пакетів. Підкреслюється, що це програмне забезпечення можна встановити на існуючу та майбутню мережеву інфраструктуру на базі Xeon.

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