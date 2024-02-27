Безпілотні сили України знищили ворожої техніки більш як на 5,5 млрд дол.

27 февраля 2024 г., 10:25

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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що у структурі є групи розробників-конструкторів і центр підготовки пілотів безпілотників. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив.



«Розробкою і виробництвом безпілотників ми займаємося спільно з суб’єктами господарювання, з приватними підприємствами і активно система МВС використовує ці безпілотники на лінії фронту. Це стосується і розвідувальних, і ударних безпілотників», - розповів глава МВС Ігор Клименко під час Саміту «Україна. Рік 2024».



Генеральним штабом підтверджено, що наші безпілотні сили знищили ворожої техніки більш як на 5,5 млрд доларів, зазначив Міністр.



«Тут ми вже говоримо про інновації, про стратегію і тактику використання, в тому числі безпілотних систем на лінії фронту. Ми не рахуємо один на один, а рахуємо тактично і стратегічно скільки ворожої техніки нам треба знищити», – зауважив Ігор Клименко.



Крім того, створено Координаційний центр застосування засобів РЕБ та РЕР відповідних підрозділів системи МВС.



«Зараз ми працюємо над розгортанням регіональної мережі, яка спільно з іншими складовими Сил оборони буде задіяна для захисту об’єктів критичної інфраструктури», – повідомив Міністр внутрішніх справ.

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