Vodafone пропонує гігабітний домашній інтернет за 125 грн на місяць

8 июня 2023 г., 12:25

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Національний оператор зв'язку «Vodafone Україна» вперше виходить на ринок з пропозицією швидкісного фіксованого інтернету для дому Vodafone GigabitNet. Абонентів підключатимуть до нової мережі за технологією GPON, яка забезпечує швидкість до 1 ГБіт/с, та може працювати навіть за відсутності електроенергії. В перспективі GPON легко модернізується у XGS-PON, яка дозволяє збільшити швидкість передачі даних до 10 ГБіт/с.

Мешканці Києва, Львова, Одеси й Дніпра вже можуть спробувати гігабітний домашній інтернет від Vodafone. Спочатку послуги надаватимуться за акційним тарифом – півроку по 125 грн на місяць, а далі абонентська плата за Vodafone GigabitNet складатиме 250 грн. Сучасна технологія потребує використання потужного обладнання, тому компанія надає в оренду роутери, які здатні забезпечити гігабітну швидкість.

Окрім високої швидкості, користувачі Vodafone GigabitNet також зможуть отримати мультисервіс – інтернет, телебачення, телефонію, відеоспостереження, управління «Розумним будинком» тощо при підключенні до одного роутера. Оскільки активне обладнання розміщується безпосередньо у квартирі, для забезпечення безперешкодного доступу в інтернет навіть за відсутності світла абоненту достатньо буде під'єднати його до джерела безперебійного живлення.

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