Игровой планшет ROG Flow Z13 представлен в Украине

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Сегмент игровых платформ стал в последнее время одним из наиболее динамично развивающихся, поэтому не удивительно, что ASUS решила расширить свою линейку построенных на традиционной архитектуре игровых ноутбуков нестандартным решением в виде игрового планшета.

Первая демонстрация модели ROG Flow Z13 состоялась на выставке CES 2022, и вот спустя чуть больше месяца она была представлена в нашей стране на онлайновой пресс-конференции, организованной украинским представительством ASUS. С возможностями новинки познакомил PR-менеджер киевского офиса компании Иван Омельченко.

Стоит напомнить, что линейка ROG Flow была впервые представлена год назад, когда на CES 2021 был анонсирован ноутбук «2 в 1» Flow X13, подключаемый к мобильной графике ROG XGMobile. На этот раз производитель решил перекомпоновать систему и выпустил не трансформируемый ноутбук, а планшет с подключаемой клавиатурой. По признанию представителя ASUS, это позволило повысить эффективность системы охлаждения, в состав которой входит специальная испарительная камера. Таким образом, решение ROG Intelligent Cooling получает больше воздуха для поддержания высокой производительности в течение продолжительной работы. А это дало возможность установить в достаточно компактном корпусе новинки такие мощные компоненты, как 14-ядерный процессор Intel Core i9-12900H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков и память LPDDR5 5200 МГц в максимальной конфигурации. Встроенная система хранения данных базируется на SSD PCIe емкостью до 1 ТБ, примечательно, что обеспечен доступ к этом накопителю для его оперативной модернизации без разборки корпуса. Отметим также поддержку функции быстрой зарядки аккумулятора мощностью 56 Вт·ч через порт USB Type-C.

Иван Омельченко представил возможности гибридного игрового планшета «2 в 1» ROG Flow Z13

Планшет ROG Flow Z13 имеет два варианта экранной панели: 4K, 60 Гц с охватом 85% цветового пространства DCI-P3 или Full HD, 120 Гц с охватом 100% в системе sRGB. Обе панели предлагают соотношение сторон 16:10, покрытие защитным стеклом Corning Gorilla, сенсорный интерфейс, поддержку технологий Adaptive-Sync, Dolby Vision, максимальную яркость 500 кд/м2, сертификацию Pantone.

На Z13 можно играть несколькими способами: управляя игрой с помощью традиционной мышки (и клавиатуры из комплекта, также выполняющей роль обложки экрана), сенсорного экрана или геймпада.

Дизайн новинки предусматривает окошко, вырезанное в задней панели, через которое можно увидеть материнскую плату с оригинальной подсветкой. А встроенную откидывающуюся подставку можно раскрывать на угол до 170 градусов, обеспечивая оптимальный обзор.

Планшет ROG Flow Z13 совместим с семейством внешних видеокарт XG Mobile для получения дополнительной мощности в играх и расширения интерфейсов. Поддерживаются как XG Mobile 2021 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, так и внешняя видеокарта XG Mobile 2022 года, содержащая AMD Radeon RX 6850M XT. XG Mobile также имеет дополнительные порты USB, DisplayPort, HDMI и Ethernet для подключения внешних дисплеев и другой периферии.

Модель ROG Flow Z13 доступна в Украине начиная с 10 февраля по цене от 58799 грн в конфигурации с Intel Core i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков, ОЗУ 16 ГБ и SSD 512 ГБ, ОС Windows 11.

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