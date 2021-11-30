Huawei - №1 на світовому ринку модульних центрів обробки даних у 2020 р. 

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Модульні центри обробки даних стають все більш популярні останнього часу. Це системи, яки заздалегідь зібрані і протестовані на заводі в конфігурації, адаптованої до задач замовника. Модульні ЦОД мають необхідний рівень автономности та можуть віддалено контролюватися, забезпечуючи необхідну функціональність для обробки і управління даними.

Незалежна дослідна та консалтингова компанія Frost & Sullivan опублікувала нещодавно звіт із результатами дослідження світового ринку модульних центрів обробки даних.

Як повідомляється у звіті, ринкова частка інтелектуальних рішень Huawei для модульних центрів обробки даних стрімко зросла за останні роки, збільшившись до 20,5% у 2020 році порівняно із 12,7% у 2017 році. У компании пидкреслюють, що це є свідченням лідерських позицій Huawei у цьому сегменті ринку.

Джерело: звіт про світовий ринок модульних центрів обробки даних від Frost & Sullivan

Згідно з прогнозами у звіті, світовий ринок модульних центрів обробки даних продовжуватиме швидко зростати із сукупним річним темпом приросту (CAGR) на рівні 20,9% протягом 2020–2026 років. Разом із цим зростатимуть вимоги до надійності продуктів та оперативності обслуговування від постачальників модульних центрів обробки даних. Дослідники акцентують увагу на том, що Huawei зберігатиме лідерські позиції на ринку завдяки значним інвестиціям в інноваційні технологій та інтеграцію продуктів.

Також слід нагадати, що у 2017 році смарт-рішення Huawei FusionModule 2000 було сертифіковано Uptime Institute - світовою організацією зі стандартизації центрів обробки даних. Це рішення отримало сертифікат Uptime TIER-Ready IV рівня.

Інтелектуальні рішення для модульних центрів обробки даних від Huawei включають інтегровані джерела живлення і пристрої розподілу електроенергії, систему охолодження, ряди шаф, системи прокладання кабелів та моніторингу в єдиному модулі, що забезпечує швидке розгортання на вимогу.

Сертифікат Uptime TIER IV-Ready

У вересні минулого року Huawei запустила інтелектуальний модульний центр обробки даних нового покоління - FusionModule 5.0. Він базується на концепціях модульності та інтелектуальності і включає автоматизованого робота-інспектора ЦОД на основі штучного інтелекту. Також система використовує літій-іонні акумулятори SmartLi.

У FusionModule 5.0 реалізовано низку інновацій Huawei, які разом називаються i3. Це iPower - інтелектуальна технологія постачання та розподілу енергії; iCooling — інтелектуальне рішення для управління температурним режимом, яке підвищує ефективність використання електроенергії (PUE); та iManager — централізоване інтелектуальне рішення для керування ЦОД. Ці інновації допомагають створити розумне рішення для центру обробки даних, яке буде простим, екологічним, інтелектуальним та безпечним.

Huawei FusionModule 2000

У липні 2021 року під час PUE-тестів було встановлено новий рекорд серед рішень Huawei для інтелектуальних модульних центрів обробки даних. Середньорічний показник PUE для продуктів Huawei було зафіксовано на рівні 1,111, що є значним поліпшенням відносно середньоринкового рівня, який становить близько 1,5.

PUE є важливим показником для визначення енергоефективності ЦОД. Він визначається як співвідношення загального використання енергії об’єктом до енергії, що споживається винятково ІТ-обладнанням, встановленим на об’єкті. Відповідно, нижчі значення PUE вказують на вищу енергоефективність і поліпшену економію енергії. Інтелектуальне модульне рішення Huawei для ЦОД дозволяє максимально використовувати природні джерела охолодження, щоб знизити потужність, яку споживають системи охолодження. У поєднанні з iCooling це допомагає досягти одного з найнижчих показників PUE у галузі. Так, інтелектуальне модульне рішення Huawei для ЦОД може знизити загальне енергоспоживання центру обробки даних майже на 25%. Така значна економія енергії допомагає клієнтам будувати екологічно чисті ЦОД із низьким рівнем викидів вуглецю.

Свідоцтво про результати тестування TGGC Indoor MDC PUE

Інтелектуальні модульні центри обробки даних Huawei вже широко використовуються у різних галузях по всьому світу, в тому числі операторами зв’язку, інтернет-провайдерами, урядовими організаціями, закладами освіти й охорони здоров’я, виробничими та транспортними компаніями.

Компанія Huawei заявила, що продовжуватиме створювати більше цінності для своїх клієнтів, постійно працюючи над технологічними інноваціями. Це, в свою чергу, сприятиме здоровому розвитку всієї галузі.

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