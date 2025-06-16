Імпорт товарів для безпеки й оборони звільнено від ввізного мита та ПДВ

16 июня 2025 г., 14:35

Президент України підписав закони, що сприятимуть розвитку оборонної промисловості. Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Закон (№4473-IX) вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

Відповідно закон (№4474-IX) вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

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