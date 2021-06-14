HPE Alletra 6000 базируется на процессорах AMD EPYC

14 июня 2021 г., 15:15

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Компания AMD объявила, что процессоры AMD EPYC используются в новом решении для хранения данных ИТ-инфраструктуры Hewlett Packard Enterprise (HPE) Alletra 6000, которое с помощью облачных технологий призвано обеспечивать работу критически важных бизнес-приложений.

Новый HPE Alletra 6000 использует преимущества процессоров серии AMD EPYC 7002, которые имеют возможность масштабирования от 8 до 64 высокопроизводительных ядер и поддержку увеличенной пропускной способности поколения PCIe 4, что обеспечивает втрое более эффективную производительность по сравнению с предыдущими поколениями флеш-массивов HPE Nimble Storage All Flash. Сообщается, что HPE Alletra 6000 представляет собой сдвиг парадигмы для инфраструктуры данных, поскольку позволяет ИТ-специалистам перейти от владения и обслуживания инфраструктуры данных к простому доступу и использованию ее по требованию или в качестве услуги.

«Процессоры AMD EPYC предоставляют HPE Alletra 6000 сверхэффективную архитектуру, которая обеспечивает быструю, стабильную производительность и лучшую в отрасли эффективность обработки данных, — сказал Омер Асад, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Primary Storage, HCI & Data Management Services в HPE. — Мы смогли использовать большое количество ядер с поддержкой PCIe 4 процессорами AMD EPYC, чтобы создать высокопроизводительную систему, способную обеспечить наивысшую эффективность для критически важных рабочих нагрузок со строгими соглашениями об уровне обслуживания в отношении доступности и производительности».

С новым HPE Alletra 6000 процессоры AMD EPYC помогают HPE обеспечить производительность следующего поколения системам хранения и предоставляют клиентам доступ к новому технологическому решению, которое:

• обеспечивает широкий диапазон числа ядер от 8 до 64 с EPYC 7252, EPYC 7302, EPYC 7502 или EPYC 7742,



• удваивает объем обработки хранилища на сокет по сравнению с предыдущими поколениями,



• поддерживает до 54 узлов SAP Hana и до 216 узлов SAP Hana с использованием HPE Alletra 6090i, обеспечиваемого высокопроизводительными функциями вычислений и возможностей подключения процессоров AMD EPYC 7002,



• создает целостную систему HPE GreenLake на базе процессоров AMD EPYC, которая реализует видение концепции Unified DataOps с облачной консолью Data Services Cloud Console и облачными службами обработки данных.

«Мы рады дальнейшему укреплению наших отношений с HPE, поскольку они вступают в новую эру корпоративных решений для хранения данных, — сказал Раджниш Гаур, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения встраиваемых бизнес-решений в AMD. — Процессоры AMD EPYC обеспечивают в два раза больше ядер на сокет по сравнению с решениями хранения HPE предыдущего поколения и непревзойденную пропускную способность со 128 линиями PCIe 4, что позволяет заказчикам систем хранения HPE выйти на новый уровень плотности ядер и производительности системы хранения».

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